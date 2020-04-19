العناني لـ صدى البلد: إنشاء صندوقين لدعم السياحة والعاملين بالقطاع فى الأزمات

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حرص الحكومة على الحفاظ على صحة العاملين بالقطاع عبر عمليات التعقيم والتطهير بكافة المنشآت الفندقية والسياحية والمقاصد الأثرية بالإضافة إلى الكشف على العاملين .





وقال وزير السياحة والآثار،فى تصريح لـ" صدى البلد"،إن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال حين يصل الأمر لتوقف التدفقات المالية‘فإن ذلك يؤثر ويهدد مصالح العمالة بشكل مباشر وفى إطار ذلك ومنذ تعليق حركة الطيران ١٩ مارس الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مبالغ فورية للعاملين بالقطاع " العمالة غير المنتظمة" وإرجاء دفع الضريبة العقارية والغاز والكهرباء والمياه حتى نحد من تأثير التوقف حفاظا على المستثمر والعامل .





وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا العمل على انشاء صندوق للعاملين بالقطاع السياحى يستهدف دعم العمالة الفندقية والمرشدين السياحيين والعاملين بالشركات السياحية والبازارت والمنشات السياحية حتى عامل الحنطور وذلك لانقاذهم فى اوقات الكوارث والأزمات .





ونوه إلى أنه عقد اجتماعين متعلقين بصندوق العاملين بالسياحة ولديه مقترح سيتم مناقشته مع جميع المستشارين القانونين والاتحاد لوضع الياته وتمويلة بمشاركة القطاع الخاص.



