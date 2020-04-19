AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العناني لـ صدى البلد: إنشاء صندوقين لدعم السياحة والعاملين بالقطاع فى الأزمات

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار،حرص الحكومة على الحفاظ على صحة العاملين بالقطاع عبر عمليات التعقيم والتطهير  بكافة المنشآت الفندقية والسياحية والمقاصد الأثرية بالإضافة إلى الكشف على العاملين .

وقال وزير السياحة والآثار،فى تصريح لـ" صدى البلد"،إن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال حين يصل الأمر لتوقف التدفقات المالية‘فإن ذلك يؤثر ويهدد مصالح العمالة بشكل مباشر وفى إطار ذلك ومنذ تعليق حركة الطيران ١٩ مارس الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مبالغ فورية للعاملين بالقطاع " العمالة غير المنتظمة" وإرجاء دفع الضريبة العقارية والغاز والكهرباء والمياه حتى نحد من تأثير التوقف حفاظا على المستثمر والعامل .

وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا العمل على انشاء صندوق للعاملين بالقطاع السياحى يستهدف دعم العمالة الفندقية والمرشدين السياحيين والعاملين بالشركات السياحية والبازارت والمنشات السياحية حتى عامل الحنطور وذلك لانقاذهم فى اوقات الكوارث والأزمات .

ونوه إلى أنه عقد اجتماعين متعلقين بصندوق العاملين بالسياحة ولديه مقترح سيتم مناقشته مع جميع المستشارين القانونين والاتحاد لوضع الياته وتمويلة بمشاركة القطاع الخاص.

وحول صندوق السياحة والآثار الذى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص به،أوضح الوزير أنه يستهدف الصرف على الترويج وتحفيز الطيران ورفع كفاءة الاماكن السياحية والأثرية ويهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار.
Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد العناني: أصحاب المنشآت السياحية لا يفكرون بالتفريط في العاملين.. فيديو

خالد العناني يستقبل اثنين من قاطني أول المنشآت الفندقية المصابة بكورونا

بعد انتصار الرئيس لقطاع السياحة في معركة كورونا.. أصحاب المنشآت: قرارات السيسي حائط صد لصالحنا.. ومستثمرون: توجيهاته أثلجت صدورنا

تداعيات كورونا.. كيف يعيش المواطنون في مدينة السلام شرم الشيخ؟

3 وزراء يبحثون وضع المتضررين بقطاع السياحة: الدولة مهتمة بأبنائها العمال

وزراء التخطيط والسياحة والقوى العاملة يلتقون لمناقشة وضع العمالة المتضررة بقطاع السياحة

ترشيحاتنا

بتمويل أمريكي.. شاهد أول الصور لمعمل ووهان السري.. وقفل 3 فيروسات مكسور

اليوم.. اتحاد الكرة يحسم مصير شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد

هتكسري الدنيا.. ريهام سعيد توجه رسالة إلى دينا الشربيني

الإمارات أول دول عربية تحوز على دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

AdvertisementS

مدبولي يُطالب بالإسراع في معدلات التنفيذ بمبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 164 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ فيروس كورونا

بشائر الحكومة للمصريين أول يوليو.. حافز إضافى 150 شهريا كحد أدنى للموظفين

الإمارات أول دول عربية تحوز على دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

بتمويل أمريكي.. شاهد أول الصور لمعمل ووهان السري.. وقفل 3 فيروسات مكسور

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء بالحى الثامن وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

بعد غيابها عن عقد القران.. ماذا قالت والدة ياسمين صبري؟

محمد أبو العينين يعلن المساهمة بـ78 مليون جنيه للتعاون مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قال أهالي نجريج عن مساعدات محمد صلاح بسبب كورونا؟

تخلصك من الأملاح .. 7 فواكه لا غنى عنها في شم النسيم

بعد مرور 33 يوما على إصابته بكورونا.. ظهور جديد لـ ادريس البا في حفل الصحة العالمية