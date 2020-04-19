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محافظات

أسرة ممرض تذبح عجلا ابتهاجا بشفائه من كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
ذبحت أسرة الممرض محمد نجيب حمد من الفريق الطبي بمستشفى الزيتون وابن قرية المنايل مركز الخانكة عجلا عقب إعلان وزارة الصحة سلبية نتائج تحليل فيروس كورونا.

 

وأخذت المسحة للممرض في إطار تقصي حالات المخالطين لمصابي الفيروس بالمستشفي من الأطباء والممرضين، حيث تبين سلبية نتائجه الأمر الذي استقبلته أسرته بالأفراح والزغاريد وذبح عجل بهذه المناسبة.


وقال حمد عقب عودته للقرية إنه يعمل بمستشفى الزيتون بالقاهرة وفور اكتشاف حالات بالمستشفى مصابة بكورونا عزل نفسه وفور ظهور سلبية عينته عاد إلى قريته، ففوجئ بالاحتفال به وذبح العجل.


وعبر حمد عن شكره وامتنانه لأهالي قريته وأسرته على حفاوة استقباله، مشيرا إلى أن أهالي القرية لم يقتصروا على استقباله فقط ولكن كانوا يتابعون حالته الصحية بصفة مستمرة، ويلبون طلبات أسرته دائما طوال فترة تواجده فى العزل.
أسرة ممرض تذبح عجلا ابتهاجا بشفائه من كورونا
أسرة ممرض تذبح عجلا ابتهاجا بشفائه من كورونا
أسرة ممرض تذبح عجلا ابتهاجا بشفائه من كورونا
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