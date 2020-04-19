شاهد.. المجموعة الثانية العائدة من واشنطن في طريقها لمطار القاهرة بعد مغادرة عزل مرسى علم

استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الأحد، رحلة خاصة تحمل رقم 432 لنقل المجموعة الثانية من المصريين العائدين من واشنطن قبل أسبوعين، وغادروا مدينة مرسى علم، صباح اليوم، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، والتي فرضتها الدولة عليهم فور عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.





وغادرت المجموعة الثانية، التي يصل عددهم نحو 323 مواطنا، فندق إقامتهم المخصص للحجر الصحي بمدينة مرسى علم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، وغادروا في مجموعات بعد تعقيم جميع حقائبهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لعودتهم بسلام. من مطار مرسى علم الدولي.





وحرص المصريون العائدون من عزل مرسى علم، على التقاط صورا تذكارية لهم، قبل صعود الطائرة التي تقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، ليغادروا إلى منازلهم بسلام.





وكانت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية، سيرت رحلات جوية استثنائية إلى مدينة واشنطن الأمريكية، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.