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محافظات

ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:45 م
ضبط ١٠,٥طن أسماك
ضبط ١٠,٥طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة
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جمالات الدمنهوري
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط ١٥٠٠ كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و٩ أطنان عجوة وبلح مجهول المصدر وتحرير ١٥ محضرا لضبط لحوم مذبوحة خارج المجاذر الحكومية عليها أختام مزوره وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة والتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالتزامن مع قرب شم النسيم بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

وأسفرت الحملة فى إدكو عن ضبط طن ونصف سمك مملح معد للبيع وغير صالح للاستهلاك الآدمي باحد المخازن وتحرير ١٥محضر لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية 
 
وتمكنت الحملةبدمنهورمن ضبط 120 قفص عجوه زنة القفص 60 كجم و70  صفيحة عجوه زنة الصفيحة 20 كجم  بالإضافة إلى ضبط 50 كرتونة بلح مجفف زنة الكرتونة 10 كجم  بإجمالي 9 أطنان مجهولة المصدر وبدون بيانات وبمكان تنعدم به الشروط الصحية المناسبة. 

وتم ضبط 30 شيكارة دقيق سياحي مجهولة المصدر زنة الشيكارة 50 كجم داخل مخبز سياحي غير مرخص وضبط ١٥٠ كيلو كبدة بثلاجه غير مرخصة يتم بها تقطيع وتعبئتها بأسماء منسوبة لجهات رسمية وعلامات شهيرة دون الحصول على ترخيص بذلك.
  
وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة وعجوة وبلح مجهول المصدر في البحيرة.. صور
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