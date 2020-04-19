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محافظات

تعقيم وتطهير المنشآت الطبية الحكومية بـ المنيا.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:36 م
تعقيم وتطهير المنشآت
تعقيم وتطهير المنشآت الطبية الحكومية بـ المنيا.. صور
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أيمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت حملة مكبرة لرش وتطهير المنشآت الطبية الحكومية والقطاعات الخدمية بجميع مراكز المحافظة، في إطار الخطة التي وضعتها المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الاعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.


ومن جانبه قال الدكتور اسامه بلبل، وكيل وزارة الصحة، ان هناك تكثيف لحملات الرش والتعقيم بجميع مراكز المحافظة ضمن خطة وضعت للتعقيم والتطهير، بجانب التوعية بفيروس كورونا، والتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين .


وكان المحافظ، وجه الاجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، موكدًا على رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير المحددة، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات والاسواق الجماعية، ومتابعة غلق قاعات الأفراح لمنع أي تجمعات.


كما ناشد المحافظ، جميع المواطنين بعدم النزول للشوارع والالتزام التام بساعات الحظر مع اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية الوقائية، والتي اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
تعقيم وتطهير المنشآت الطبية الحكومية بـ المنيا.. صور
تعقيم وتطهير المنشآت الطبية الحكومية بـ المنيا.. صور
تعقيم وتطهير المنشآت الطبية الحكومية بـ المنيا.. صور
تعقيم وتطهير المنشآت الطبية الحكومية بـ المنيا.. صور
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