بيطري المنيا: ضبط 9 أطنان فسيخ بمركز مغاغة

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، جهودها لمتابعة الأسواق خلال فترة أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد ، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حيث حررت المديرية ٣٠ قضية خلال التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والأسماك والدواجن.



من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار تلك الحملات للرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



أوضح دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري أنه بالتوازي مع الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، نفذت المديرية أعمال تطهير وتعقيم عدد 41 مجزرا لاستقبال الذبائح اثناء فترة الاعياد، كما يجري تطهير جميع المنشآت الحيوية بدائرة محافظه المنيا.

