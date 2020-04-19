الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور

نشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر تويتر صورا لـ 4 حكام عرب دوليين وهم يقومون بأداء تدريباتهم البدنية فى منزلهم، التزامًا منهم بالتوعية التى تقوم بها الدولة العربية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وتتواصل أعمال التدريبات البدنية اليومية للحكام العرب في منازلهم بمتابعة من لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم التي يعد جمال الغندور أحد أعضائها.



وأرفق الحساب تعليقًا على الصور قائلًا:



الحكم الدولي المصري محمود البنا يؤدي تدريباته في منزله للحفاظ على اللياقة البدنية".



الحكم الدولي السعودي خلف زيد يؤدي تدريباته في منزله للحفاظ على اللياقة البدنية.



الحكم الدولي، الأردني أحمد يعقوب يؤدي تدريباته في منزله للحفاظ على اللياقة البدنية.

