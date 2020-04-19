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رياضة

الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:05 م
الحكم الدولى محمود
الحكم الدولى محمود البنا
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يسرى غازى
نشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر تويتر صورا لـ 4 حكام عرب دوليين وهم يقومون بأداء تدريباتهم البدنية فى منزلهم، التزامًا منهم بالتوعية التى تقوم بها الدولة العربية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتواصل أعمال التدريبات البدنية اليومية للحكام العرب في منازلهم بمتابعة من لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم التي يعد جمال الغندور أحد أعضائها.

وأرفق الحساب تعليقًا على الصور قائلًا:

الحكم الدولي المصري محمود البنا يؤدي تدريباته في منزله للحفاظ على اللياقة البدنية".

الحكم الدولي السعودي خلف زيد يؤدي  تدريباته في منزله للحفاظ على اللياقة البدنية.

الحكم الدولي، الأردني أحمد يعقوب يؤدي تدريباته في منزله للحفاظ على اللياقة البدنية.

الحكم الدولي، التونسي يوسف السرايري يؤدي تدريباته في منزله للحفاظ على اللياقة البدنية.
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
الاتحاد العربي يعرض تدريبات 4 حكام عرب فى منازلهم أبرزهم البنا.. صور
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