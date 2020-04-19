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أخبار البلد

تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال شم النسيم.. وزير التنمية المحلية يشدد على تنفيذ قرارات الحكومة بالمحافظات.. وغلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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إيمان البكش
شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا،  مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام  ووسائل النقل النهري.

ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية التنسيق بين الوزارة و الأجهزة التنفيذية بالمحافظات و مديريات الأمن بها للتطبيق الحاسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع  الجهات المعنية ، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الإلتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب  )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وناشد اللواء محمود شعراوى المواطنين في كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة  للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

وأشار اللواء شعراوى الى أن جهود المحافظات مستمرة لرفع كفاءة منظومة ونقل المخلفات وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة وتعقيم وتطهير المنشآت والمبانى والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يوميا لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس كورونا،  لافتًا إلى استمرار حملات التوعية في جميع المحافظات بمشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدنى عن مخاطر التجمعات والأنشطة الجماعية ودورها الخطير في نقل العدوى وضرورة اتباع التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأشاد اللواء شعراوى ببعض المبادرات المجتمعية التى أطلقها المحافظين خلال الأيام الماضية لدعم العاملين في قطاع النظافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير كمامات ومطهرات ومواد التطهير والتعقيم اللازمة لحمايتهم من إنتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم و توعيتهم للحفاظ على سلامتهم وتعريفهم بكيفية إستخدام أدوات الوقاية والمطهرات خلال العمل لحماية أنفسهم.
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