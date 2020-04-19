القومى للمرأة: برنامج ماما دوت أم يقدم محتوى إعلامي هادف

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ببرنامج "ماما دوت أم" الذى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع على قناة cbc.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بوجود هذا البرنامج الهام الذى قدم على مدار موسمين متتاليين محتوى إعلامى هادف ومفيد للأمهات ولقضايا الأمومة والطفولة والأسرة بشكل عام، كما يقدم البرنامج استشارات مكثفة ومتخصصة لمساعدة الأمهات في التغلب على التحديات المستمرة التي تواجههن في تربية أبنائهم وبناتهم سواء كانت نفسية أو تربوية أو صحية، مما يساهم في التوعية بأصول التربية السليمة وفتح أبواب التواصل بين الآباء والأمهات وأطفالهم من أجل تنشئة اجتماعية سليمة للأجيال القادمة.





وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن إدارة الإعلام بالمجلس تواصل دورها فى رصد معالجة قضايا المرأة بوسائل الإعلام والدراما والإعلانات على مدار العام ، لتسليط الضوء على المحتويات الإعلامية التى تبرز المرأة في صورة إيجابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اى محتوى اعلامى يسيء إلى المرأة المصرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





وأشارت إلى أن المجلس يضم أيضا لجنة خاصة لرصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات، التي تعرض خلال شهر رمضان من كل عام ، وهى لجنة منبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس بقيادة الدكتورة سوزان قللينى عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وتستهدف الخروج بتقرير علمي متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض، كما قامت لجنة الرصد بإعداد ورقة عمل حول صورة المرأة ذات الإعاقة في دراما شهر رمضان الماضي، بالتعاون مع لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، ويتم تقديم هذا التقرير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ اللازم.





كما أطلق المجلس من خلال لجنة الإعلام الكود الإعلامى الأخلاقى لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام والدراما والإعلانات، وقد تم اعتماده من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.









جدير بالذكر أن الموسم الثاني من برنامج " ماما دوت أم" يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتكون الموسم من 16 حلقة ، ويتناول البرنامج في كل حلقة موضوع واحد من جميع جوانبه، معتمدًا على الحوارات مع الضيوف المتخصصين في الموضوعات المختلفة التي تتناولها حلقات البرنامج.