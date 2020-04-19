صندوق تحيا مصر : توفير 1000 مضخة حقن سوائل لمواجهة كورونا.. فيديو





قال محمد مختار المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر ، إن الهدف من تأسيس الصندوق وجود كيان معاون لأجهزة الدولة فيما يختص ب أنظمة الرعاية الصحية ، الدعم الاجتماعى .









وأكد محمد مختار ، أن الصندوق يعمل بشكل متكامل لمواجهة اكوارث والأزمات وتم إطلاق مبادرة " نتشارك هنعدى الأزمة " لمساندة الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص ، منظمات المجتمع المدنى ، القطاع المصرفى لتجاوز أزمة كورونا فى أسرع وقت .





ولفت إلى صندوق تحيا مصر خلال أزمة كورونا يقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة ، هيئة الشراء الموحد ، إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسحة لتوفير كافىة الخدمات الطبية لمواجهة أزمة كورونا





وتابع ، محمد مختار المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر ، أن الصندوق هو لدعم الدولة بكافة مؤسساتها نستطيع من خلاله توفير الوعاء المالى لممعاونة الدولة لمواجهة أى أزمات.



