صندوق تحيا مصر : توفير 1000 مضخة حقن سوائل لمواجهة كورونا.. فيديو

قال محمد مختار المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر ، إن الهدف من تأسيس الصندوق وجود كيان معاون لأجهزة الدولة فيما يختص ب أنظمة الرعاية الصحية ، الدعم الاجتماعى .
وكشف المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، عن توفير 1000 مضخة حقن سوائل ، 200 جهاز تنفس صناعى وبصد تجهيز عدد 124 جهاز تنفس صناعى عدد من الكمامات الطبية .
وأكد محمد مختار ، أن الصندوق يعمل بشكل متكامل لمواجهة اكوارث والأزمات وتم إطلاق مبادرة " نتشارك هنعدى الأزمة " لمساندة الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص ، منظمات المجتمع المدنى ، القطاع المصرفى لتجاوز أزمة كورونا فى أسرع وقت .
ولفت إلى صندوق تحيا مصر خلال أزمة كورونا يقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة ، هيئة الشراء الموحد ، إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسحة لتوفير كافىة الخدمات الطبية لمواجهة أزمة كورونا .
وتابع ، محمد مختار المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر ، أن الصندوق هو لدعم الدولة بكافة مؤسساتها نستطيع من خلاله توفير الوعاء المالى لممعاونة الدولة لمواجهة أى أزمات.