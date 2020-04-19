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صندوق تحيا مصر : توفير 1000 مضخة حقن سوائل لمواجهة كورونا.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:43 م
محمد مختار
محمد مختار
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شيرين عادل

قال محمد مختار المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر ، إن الهدف من تأسيس الصندوق وجود كيان معاون لأجهزة الدولة فيما يختص ب أنظمة الرعاية الصحية ، الدعم الاجتماعى .

 وكشف المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، عن  توفير 1000 مضخة حقن سوائل ،   200 جهاز تنفس صناعى وبصد تجهيز عدد 124 جهاز تنفس صناعى عدد من الكمامات الطبية .

وأكد محمد مختار ، أن الصندوق يعمل بشكل متكامل لمواجهة اكوارث والأزمات وتم إطلاق مبادرة "  نتشارك هنعدى الأزمة  " لمساندة الدولة   بالتعاون مع القطاع الخاص ، منظمات المجتمع المدنى ، القطاع المصرفى لتجاوز أزمة كورونا فى أسرع وقت .

ولفت إلى صندوق تحيا مصر خلال أزمة كورونا يقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة ، هيئة الشراء الموحد  ، إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسحة لتوفير كافىة الخدمات الطبية لمواجهة أزمة كورونا  .

وتابع ،  محمد مختار المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر  ، أن الصندوق هو لدعم الدولة بكافة مؤسساتها نستطيع من خلاله توفير الوعاء المالى لممعاونة الدولة لمواجهة أى أزمات.

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