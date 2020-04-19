استلام وتوريد 616.5 طن قمح ببني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم"أمس"استلام وتوريد 335طن و764 كجم من القمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي ما تم توريده "منذ بداية موسم التوريد يوم الأربعاء الماضي وحتى السبت18 أبريل الجاري" إلى 616 طنا و596 كجم،مشيرا إلى قرار وزارة التموين بإيقاف أعمال التوريد"غدا الاثنين فقط"بكافة مواقع ولجان واستلام الأقماح،وذلك بمناسبة عطلة شم النسيم ، على أن تستأنف أعمال التوريد صباح الثلاثاء المقبل.

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ،رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 الف طن.



