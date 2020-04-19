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محافظات

ضبط عبوات كحول وجل وكمامات مجهولة المصدر في حملة ببني سويف

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:52 م
ضبط عبوات كحول وجل
ضبط عبوات كحول وجل وكمامات مجهولة المصدر في حملة ببني سويف
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين، بشأن نتائج الحملة التموينية المكبرة التى نفذتها المديرية بدائرة المحافظة، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والصحة ومباحث التموين، في إطار خطة المحافظة بتكثيف الحملات والرقابة لمنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.

حيث أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضراَ، وشملت: 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و2 محضر لعدم حمل شهادة صحية،ومحضر للبيع بأزيد من السعر، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و2 محضر لحيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 800 كمامة و69 عبوة كحول و20 عبوة جل، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانوينة المتبعة في هذا الشأن.

ضبط عبوات كحول وجل وكمامات مجهولة المصدر في حملة ببني سويف
ضبط عبوات كحول وجل وكمامات مجهولة المصدر في حملة ببني سويف
ضبط عبوات كحول وجل وكمامات مجهولة المصدر في حملة ببني سويف
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