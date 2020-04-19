600 ألف حالة شفاء حول العالم من فيروس كورونا

وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أن عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم تجاوز الـ160 ألف حالة وفاة حتى الآن.





ظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به ارتفع إلى 33ر2 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الأحد.





وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و333 ألف حالة.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة والوفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وتركيا وإيران وبلجيكا والبرازيل وروسيا.





وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 739 ألف إصابة إلى جانب نحو 39 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 194 ألف إصابة ونحو 21 ألف وفاة.