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أخبار العالم

روسيا تطلق رحلات شارتر لإعادة مواطنيها العالقين في اليابان وسط جائحة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:40 م
رحلات شارتر روسية
رحلات شارتر روسية لاعادةالعالقين من طوكيو
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على صالح
هبطت رحلة جوية لشركة طيران أورورا تحمل المواطنين الروس العالقين في اليابان اليوم الاحد، بعد نقلهم من طوكيو في فلاديفوستوك.

وغادرت الطائرة الروسية العاصمة اليابانية طوكيو متأخرة ووصلت إلى فلاديفوستوك الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش ووفقا لما أفيد في السابق أن ما يصل إلى 128 روسيًا كانوا عائدين إلى ديارهم.

كما أعادت الرحلة إلى روسيا أكثر من 20 عاملًا موسميًا ، تقطعت بهم السبل في مطار هانيدا في طوكيو لمدة 10 أيام منذ 9 أبريل، بعد أن ذهبوا إلى اليابان للعمل في الفترة من يناير إلى فبراير وكان من المفترض أن يعودوا إلى الوطن بحلول 9 أبريل، ولكن تم إلغاء رحلتهم إلى فلاديفوستوك. وقد تم دعمهم من قبل المغتربين الروس الذين يعيشون في طوكيو ، والبعثة الدبلوماسية الروسية.

وقد تم إغلاق أجزاء من اليابان الأسبوع الماضي، وامتدت الجمعة إلى بقية البلاد لاحتواء انتشار الفيروس كورونا الذي قتل بالفعل 224 شخصا وأصاب أكثر من 10000 في روسيا
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