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أخبار البلد

البابا تواضروس يروى كواليس قرار غلق الكنائس وتعليق الصلوات

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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سامح سلام

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس تضم 20 أسقفا وهى التى اتخذت قرار غلق الكنائس وتعليق الصلوات كواجب وطنى للحفاظ على الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال لقائه اليوم عبر القنوات المسيحية والبث المباشر لصفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية – إن المجمع المقدس اجتمع في 5 مارس الماضى لمناقشة الأمر وتم اتخاذ قرار بغلق الكنائس وتعليق الصلوات كواجب وطنى للحفاظ على الجميع، وأنه تم طرح فكرة تأجيل أسبوع الآلام وعيد القيامة لمدة شهر على أن يكون الفطار يوم جمعة ختام الصوم إلا أن الفكرة لم تنفذ.

وأضاف أن اللجنة المصغرة للمجمع المقدس اتخذت قرار غلق الكنائس من نفسها، وأن القرار كان بهدف منع التجمع لمنع انتقال المرض، والهدف لم يكن غلق الكنائس إلا للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف أنه في عصر الحاكم بأمر الله تم غلق الكنائس لمدة 9 سنوات، وأعاد فتح الكنائس بعد أن وجد المنازل تحولت لكنائس بعد أن صلى الجميع داخل البيوت، موضحا أن الكنيسة يوجد بها مرونة وأنها دائما تفكر في الصالح العام وبما يفيد الجميع.

وأشار إلى أن الأب الأسقف و الأب الكاهن أمين على النفوس التى يخدمها، والنفوس أهم من الأموال، والتبرع الذى قدمته الكنيسة هو مشاركة من كل أقباط مصر وهو تبرع بسيط أمام الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة، وأن بعض المشاغل في الكنائس تقوم بتقديم عدد من أدوات الوقاية وتوزعها على كل المواطنين.

وتابع قائلا، إن مصر عبارة عن معبد كبير قائم على مجموعة من الأعمدة وأن الكنيسة هى أحد أعمدة مصر كما أن الأزهر والقوات المسلحة والشرطة والأطباء والثقافة أعمدة هامة لبلادنا.

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