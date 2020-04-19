AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحيا مصر: توفير 100 طن مواد غذائية لـ 3 محافظات لمواجهة كورونا.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:22 م
صدى البلد
Advertisements
شيرين عادل
قال شادى محمد،  نائب رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر إنهم أطلقوا خلال أزمة كورونا الحالية  مبادرة بعنوان هنعدى الأزمة وذلك لدعم العمالة غير المنتظمة.

وكشف  نائب رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، خلال تقرير خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر قناة مصر الأولى، عن  إطلاق قافلة لمحافظات الفيوم، دمياط ، سوهاج  100 طن مواد غذائية،  5 طن لحوم، 60 طنا من الخضراوات ومن المقرر أن تنطق عدة قوافل أخرى خلال الأيام القادمة.

ولفت، إلى أن صندوق تحيا مصر قام بإطلاق قوافل غذائية أيضا لسكان المقابر بمنشية ناصر، الدويقة خاصة أكثر الفئات المتضررة بأزمة كورونا وهم العمالة غير المنتظمة.

وأشار  نائب رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، إلى أن  القوافل تنطق بالتنسيق مع مديريات التضامن، والمحافظين ويتم تحديد قواعد البيانات ويتم توصيلها للمنازل منعا للتزاحم.

وتابع  شادى سالم، نائب رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن  الهدف من تأسيسه وجود  كيان معاون لأجهزة الدولة فيما يختص بأنظمة الرعاية الصحية، الدعم الاجتماعى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأورمان: 500 أسرة متضررة من كورونا في 50 قرية.. فيديو

صندوق تحيا مصر يوفّر 10 أطنان مواد غذائية و2.5 طن لحوم لسكان المعتمدية

نتشارك هنعدي الأزمة.. صندوق تحيا مصر يوفّر 10 أطنان مواد غذائية و2.5 طن لحوم لسكان المعتمدية.. والاستعداد للتوزيع على أسر العمالة غير المنتظمة بـ منشأة ناصر

تتضمن 185 طنا من المواد الغذائية واللحوم.. تحيا مصر يطلق 3 قوافل لرعاية أسر العمالة غير المنتظمة بـ 3 محافظات

بمشاركة وزيري التنمية المحلية والتضامن.. صندوق تحيا مصر يطلق 3 قوافل للمواد الغذائية لأسر العمال غير المنتظمة بمحافظات دمياط وسوهاج والفيوم.. والدعم يتضمن توزيع ١٨٥ طن مواد غذائية ولحوم على الأهالي

تحيا مصر تطلق سيارات محملة بأطنان من المواد الغذائية إلى 3 محافظات..فيديو

ترشيحاتنا

ماذا قال أهالي نجريج عن مساعدات محمد صلاح بسبب كورونا؟

بتمويل أمريكي.. شاهد أول الصور لمعمل ووهان السري.. وقفل 3 فيروسات مكسور

رئاسة النادي .. مرتضى منصور يعلن عن قرارات مصيرية فى الزمالك

اليوم.. اتحاد الكرة يحسم مصير شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد

الإفتاء توجه رسالة بشأن صلاة التراويح بـ البيت في عام كورونا

تريند الفن.. كيف بررت والدة ياسمين غيابها عن عقد القران.. وما عمر شيري عادل الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر أكلات شم النسيم .. فوائد الترمس والحلبة والبصل والبيض في عيد الربيع

ماذا قال أهالي نجريج عن مساعدات محمد صلاح بسبب كورونا؟

تخلصك من الأملاح .. 7 فواكه لا غنى عنها في شم النسيم