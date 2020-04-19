تحيا مصر: توفير 100 طن مواد غذائية لـ 3 محافظات لمواجهة كورونا.. فيديو

قال شادى محمد، نائب رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر إ نهم أطلقوا خلال أزمة كورونا الحالية مبادرة بعنوان هنعدى الأزمة وذلك لدعم العمالة غير المنتظمة.





وكشف نائب رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، خلال تقرير خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر قناة مصر الأولى، عن إطلاق قافلة لمحافظات الفيوم، دمياط ، سوهاج 100 طن مواد غذائية، 5 طن لحوم، 60 طنا من الخضراوات ومن المقرر أن تنطق عدة قوافل أخرى خلال الأيام القادمة.





ولفت، إلى أن صندوق تحيا مصر قام بإطلاق قوافل غذائية أيضا لسكان المقابر بمنشية ناصر، الدويقة خاصة أكثر الفئات المتضررة بأزمة كورونا وهم العمالة غير المنتظمة.





وأشار نائب رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، إلى أن القوافل تنطق بالتنسيق مع مديريات التضامن، والمحافظين ويتم تحديد قواعد البيانات ويتم توصيلها للمنازل منعا للتزاحم.



