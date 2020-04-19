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أخبار العالم

في الصين.. تحذير من خطر جديد أشد من فيروس كورونا المستجد

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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محمد علي
يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح الآلاف كل يوم في دول العالم، دون وجود أمل حتى الآن باقتراب التوصل لعقار خلال الأسابيع القليلة القادمة، وربما يستمر الأمر لأشهر، وإن كان بشكل أخف، مع تخفيف من الدول اجراءات العزل والاغلاق.

وقالت صحيفة ديلي ميل ، إن خطر الفيروس الذي يضرب العالم الآن يتوسع كل يوم حيث أحصت أمريكا نحو 750 ألف إصابة بينما أعداد الوفيات تتجاوز ال30 ألف.

وأضافت الصحيفة، أن الفيروس غير حياة العالم، فالعالم جميعه يعاني بطريقة ما من عواقب هذا الوباء العالمي الذي بدأ في الصين. 

وتابعت الصحيفة "ولكن لا تنخدع.. فلم يبدأ الوباء العام الماضي في ووهان.. لأن تاريخه يعود إلى ما يقرب من قرن من الزمان عندما أعلنت مجموعة صغيرة من الرجال ولادة الحزب الشيوعي".

واعتبرت الصحيفة أن الخطر ليس في كورونا فقط بل في الصين أيضا التي اخفت معلومات في بداية الازمة، وقالت: "إننا جميعًا نكافح فيروسًا جديدًا انفجر من مدينة ووهان ، لكن المرض الحقيقي الذي يعاني منه الكثير من الناس وأغرق عالمنا في الظلام المفاجئ هو الحزب الشيوعي الصيني".

وحذرت الصحيفة من فيروس جديد غير كورونا "الذي بدأ في سوق الحيوانات  البرية أو المعمل البيولوجي!"، محملة المسئولية الكامل للحزب الشيوعي معتبرة إياه هو الفيروس الحقيقي، الذي سعى للتغطية على كورونا بقمع الأدلة و إسكات الأطباء والصحفيين والمواطنين الآخرين الذين حاولوا تحذير الآخرين.
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