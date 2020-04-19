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تعليم

مؤشر البحث العلمي لشهر إبريل – كورونا 2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهلة الشربيني
يعتمد نسبة لا تقل عن 25% من المواطنين، على بيانات ونشرات وزارة الصحة المصرية في الحصول على المعلومات الخاصة بجائحة كورونا، و15.7% يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعى، و13.7% يعتمدون على وسائل الإعلام الوطنى، و 13.4% يعتمدون على الإعلام الدولى، والنسبة الباقية على مصادر أخرى أهمها بيانات منظمة الصحة العالمية. 



وجاء ذلك في أحدث استطلاع إلكترونى، للرأى أجراه المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أن حوالى 65% ممن أجابوا على الاستطلاع من حملة الماجستير والدكتوراه و30% من المؤهلات العليا ونسبة تقل عن 5% من حملة المؤهلات المتوسطة. 

ومؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا.

جدير بالذكر أن المصدر  هو المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
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