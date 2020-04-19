مؤشر البحث العلمي لشهر إبريل – كورونا 2020

من المواطنين، على بيانات ونشرات وزارة الصحة المصرية في الحصول على المعلومات الخاصة بجائحة كورونا، و15.7% يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعى، و13.7% يعتمدون على وسائل الإعلام الوطنى، و 13.4% يعتمدون على الإعلام الدولى، والنسبة الباقية على مصادر أخرى أهمها بيانات منظمة الصحة العالمية. يعتمد نسبة لا تقل عن 25%













وجاء ذلك في أحدث استطلاع إلكترونى، للرأى أجراه المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





جدير بالذكر أن حوالى 65% ممن أجابوا على الاستطلاع من حملة الماجستير والدكتوراه و30% من المؤهلات العليا ونسبة تقل عن 5% من حملة المؤهلات المتوسطة.





ومؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا.



