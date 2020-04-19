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سيارات

فولكس تستعد لطرح volkswagen tiguan الشكل الجديد.. فيديو وصور

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:02 م
tiguan 2020
tiguan 2020
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اشرف عطية

تخطط شركة فولكس فاجن لتصنيع السيارات طرح سيارتها الكبيرة تيجوان tiguan 2020 و لكن بتحسينات اضافية و تغيير جزري في الشكل الخارجي والداخلي أيضا، وفي  هذا السياق أعلن الدكتور هندريك موث ، رئيس تسويق المنتجات في فولكس فاجن: "حصلت السيارة على واجهة جديدة تمامًا بما في ذلك غطاء المحرك وكل شيء بما يجعلها أكثر ديناميكية مع الإضاءة الأمامية LED " تجعل شكلها أكثر جاذبية.


 





وأضاف هاين شيفر ، نائب الرئيس الأول لتسويق المنتجات واستراتيجيتها: "أعتقد أن السيارة هي بالتأكيد رياضية وأكثر ديناميكية. كما أن نسخة R-Line ، كالعادة ، تجعل السيارة رائعة". وسيتم إطلاق سيارة تيجوان tiguan 2020 المحسنة بمحركات كما في الموديل الحالي ، مما يعني أن محرك سعة 2000 سي سي تيربو من أربع أسطوانات ينتج 184 حصانًا في الطراز الأمريكي. وستحصل أوروبا على نسخة هجينة من السيارة.



 





وتأتي السيارة tiguan 2020 من الداخل بعددًا كبيرًا من التحديثات في المقصورة. وبعض من هذه التحديثات تشمل نظام إضاءة محيطية متعددة الألوان ، مثل تلك الموجودة في جيتا ، ونظام المعلومات والترفيه الجديد بالكامل MIB3 من فولكس فاجن


 



 



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