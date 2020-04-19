فولكس تستعد لطرح volkswagen tiguan الشكل الجديد.. فيديو وصور

تخطط شركة فولكس فاجن لتصنيع السيارات طرح سيارتها الكبيرة تيجوان tiguan 2020 و لكن بتحسينات اضافية و تغيير جزري في الشكل الخارجي والداخلي أيضا، وفي هذا السياق أعلن الدكتور هندريك موث ، رئيس تسويق المنتجات في فولكس فاجن: "حصلت السيارة على واجهة جديدة تمامًا بما في ذلك غطاء المحرك وكل شيء بما يجعلها أكثر ديناميكية مع الإضاءة الأمامية LED " تجعل شكلها أكثر جاذبية.





وأضاف هاين شيفر ، نائب الرئيس الأول لتسويق المنتجات واستراتيجيتها: "أعتقد أن السيارة هي بالتأكيد رياضية وأكثر ديناميكية. كما أن نسخة R-Line ، كالعادة ، تجعل السيارة رائعة". وسيتم إطلاق سيارة تيجوان tiguan 2020 المحسنة بمحركات كما في الموديل الحالي ، مما يعني أن محرك سعة 2000 سي سي تيربو من أربع أسطوانات ينتج 184 حصانًا في الطراز الأمريكي. وستحصل أوروبا على نسخة هجينة من السيارة.