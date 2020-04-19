بسبب كورونا .. تراجع عملات الأسواق الناشئة خلال شهر مارس الماضي‎

تراجعت عملات الأسواق الناشئة خلال شهر مارس بعد التداعيات التي شهدتها نتيجة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد وظهور ظاهرة قديمة في الأسواق تعرف بالخوف من التعويم.





وعرضت شبكة "سي بي ان سي بالعربية"، تقريرًا يوضح فيه وضع عملات الاسواق الناشئة تحت ضغط تبعات فيروس كورونا وعودة ظاهرة الخوف من التعويم في شهر مارس الماضي، لافتة إلى أن الخوف من التعويم يعني تحكم البنوك المركزية في تحركات العملة وهو ما يعرف بـ ( التعويم المدار ) .





وأشار التقرير إلى أن الجنية المصري تراجع بنسبة 1% على الرغم من تراجع الاحتياطي الاجنبي إلى 5,5 مليار دولار، مما يعني انه كان هناك تدخل من أجل الحفاظ على سعر الجنية المصري، بالإضافة إلى تراجع الليرة التركية إلى 5% والتي كانت لها النصيب الأكبر في التراجعات، وذلك بالرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير.



كما تراجع البيزو المكسيكي بنسبة 18% وهو يعتبر أكثر العملات مرونة في التعويم على حسب ما ذكره معهد التمويل الدولي .