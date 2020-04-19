هؤلاء تبرعوا برواتبهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد

جاء فيروس كورونا المستجد، ليحيي الإنسانية مرة أخرى فى نفوس البشر، فلم تشهد البشرية توحد ودعم بعضها البعض، مثلما حدث فى منع تفشي فيروس كورونا، فهناك رجال أعمال ومسئولين أعلنوا عن تبرعهم من أجل دعم بلادهم فى مواجهة هذا الشبح.





لم يغب رؤساء أفريقيا والمسؤولون عن واجبهم المجتمعى، فقد أعلن مؤخرا رئيس بوركينافاسو روك مارك كريستيان كابوري، عن تبرعه براتبه لمدة 6 أشهر، بدءا من شهر أبريل الجاري، لصالح الصندوق الخاص، بمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتبرع الوزير الأول براتبه لـ 4 أشهر، فيما تبرع وزراء الدولة، والوزراء برواتبهم على التوالي لمدة شهرين وشهر واحد، للمساهمة في الصندوق.





واستقبلت البلاد 12 خبيرا صحيا صينيا، بعثتهم السلطات الصينية، من أجل المساعدة في تقديم الخدمات الطبية للمصابين بكورونا.





لم يكن رئيس بوركينا فاسو الرئيس الأول الذي أعلن تبرعه براتبه، فقد سبق وأعلن محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا تبرعه براتب ثلاثة أشهر لصالح صندوق التضامن الاجتماعي لمكافحة آثار فيروس كورونا.





وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت عن إنشاء صندوق التضامن لجمع التبرعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووفق وسائل إعلام موريتانية يبلغ راتب الرئيس الموريتاني 7 مليون أوقية قديمة (حوالي 19.8 ألف دولار)، شهريا.





كما أعلن أعضاء الحكومة تبرعهم براتب شهر لصالح الصندوق.





لم يقتصر الدعم المجتمعى على الرؤساء فقط ، ولكن أعلن وزير الإعلام والثقافة فى نيجيريا عن تبرع الوزراء الـ 43 للحكومة الفيدرالية النيجيرية بنصف راتبهم لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأكد وزير الإعلام النيجيري، أن الوزراء تبرعوا بنسبة 50 ٪ من أجورهم في مارس 2020 لدعم جهود الحكومة.









أما الملياردير أو كما يسمونه النيجيريون أغنى رجل في أفريقيا "أليكو دانجواتي" الذي قال إن "كوفيد ١٩ يؤثر علينا جميعًا، نحتاج إلى العمل معًا للتغلب على هذا العدو المشترك".





حيث أعلن دانجوتي، الذي يرأس شركة دانجوت للصناعات المحدودة، وويجوي المدير الإداري لمجموعة أكسيس بانك، التبرع ب ٢٠٠ مليون دولار فضلا عن دعم جهود الدولة الهادفة إلى وقف انتشار الفيروس، كما ستشمل المبادرة إقامة "خيام طبية مجهزة بالكامل" لاستخدامها في إسكان المرضى بالإضافة إلى العمل كمراكز تدريب واختبار وعزل ومعالجة، كما سيوفر التحالف منشأة منفصلة في جزيرة فيكتوريا في ولاية لاغوس بنيجيريا ، تضمنت مهمة حشد القطاع الخاص في تشكيل الوعي العام، بالإضافة إلى توجيه الدعم لكل من مؤسسات الصحة الخاصة والعامة.



