تقوم بدور كريم.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لم تقصر في ملف العالقين.. فيديو

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن يجب على أجهزة الدولة ومؤسساتها أن تتحمل تكاليف نقل الجثمان بالكامل، لافتا إلي ضرورة أن تكون الدولة مسخرة بالكامل لملف إعادة المصريين العالقين في الخارج.





وأشار جمال بيومي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع علي قناة "ten"، إلى أنه تواصل مع الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية للاطمئنان على الوضع، وكانت إجاباتهم سريعة، مؤكدا أن مصر لم تقصر نهائيا في هذا الملف، وتقوم بدور كريم، وأرسلت طائرات بالفعل لعودة عدد من العالقين.





وأوضح أن المصريين في الخارج "حساسين" في التعامل، خاصة في ظل تلك الأزمة الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتابع على المصريين المقيمين بالخارج ضرورة تسجيل أنفسهم في السفارة المصرية بالدول المتواجدين بها، حتى تكون هناك رعاية لهم من قبل مصر، متابعا: "المصريين ولاد حلال بمعني الكلمة وبيساعدوا بعض في الخارج".