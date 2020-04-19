بليز يا إنجليز مسلسل إذاعي جديد لـ أحمد عز وبشرى

تواصل الفنانة بشرى تسجيل حلقات المسلسل الإذاعى "بليز يا إنجليز"، من بطولة النجم أحمد عز، حيث تجسد دور البطولة أمامه، والعمل يذاع طوال أيام شهر رمضان الكريم، وينتمى العمل إلى نوعية المسلسلات الإذاعية الكوميدية، ولكن في إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدًا في فترة الاحتلال الإنجليزي.

ومن جانب آخر تستأنف بشرى تصوير مشاهدها في مسلسل "القمر في آخر الدنيا" الذى تخوض به السباق الرمضاني على الشاشة الصغيرة، تجسد بشرى دورأم لولدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، بجانب الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.