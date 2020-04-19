وزير السياحة لـ صدى البلد: تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بالقاهرة والمحافظات

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار،أنه تم تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتي الأقصر واسوان، والقاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد.
وأكد العنانى، فى تصريح لـ" صدى البلد "،أن ٢٥% نسبة سماح الإشغالات الفندقية ولا توجد مشكلة فى ذلك نتيجة الظروف الراهنة من توقف حركة السياحة عالميا، مشيرا إلى أن نسب الإشغال تتراوح من ٤ إلى ٧% حاليا.
وحول عودة عمل المطاعم السياحية،قال الوزير إن رئيس غرفة المنشآت السياحية عرض العديد من الإجراءات لفتح المطاعم بالتعاون مع وزارة الصحة ولكن العمل سيتم بنسب تصاعدية .
وأضاف:"وضعنا سيناريو العمل التدريجي للمنشآت السياحية حال اتفاق الحكومة على بدء الفتح ووفقا لمؤشرات تضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد ".