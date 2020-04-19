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محافظات

تدشين حملات تعقيم وتطهير للوقاية المباني الحكومية ومناطق سكنية بشوارع المحلة

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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أحمد على
ترأس اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم، حملة موسعة تستهدف تطهير وتعقيم جميع شوارع وميادين المدينة العمالية والمباني والمؤسسات الحكومية لمواجهة أخطار تفشي وباء عدو" كورونا المستجد"

وجاء ذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لتطبيق قرارات مجلس الوزراء  الحظر الحكومي والعزل المنزلي ومنع التكدسات والزحام أمام البنوك والمؤسسات الحكومية والأسواق الشعبية لوقاية المواطنين.

وأشار رئيس المدينة ، باستمرار اعمال التطهير والتعقيم حيث تم وضع خطة للتطهير والتعقيم لقرى مركز ومدينة المحلة، وذلك للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما شارك فى تدشين الحملة كل من المهندس عادل عطيه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي وزارة الصحة مدعومين بـ"12 سيارة".

كما انطلقت فعاليات الحملة من أمام مجلس مدينة المحلة، باتجاه شارع محب، حيث تم تطهير الشوارع والميادين وماكينات ATM. للبنك الأهلي وقصر الثقافه وميدان محب، وصولا لمنطقة السبع بنات، كما تمت متابعة قرار الحظر وضبط المخالفين وتطبيق القانون.
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