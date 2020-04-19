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أخبار العالم

وسيط الجمهورية بالجزائر: تمديد الحجر الصحي جاء لحماية المواطنين

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد وسيط الجمهورية بالجزائر كريم يونس، أن القرار الذي اتخذته الحكومة بتمديد الحجر الصحي لمدة 10 أيام أخرى أملته الضرورة الملحة لحماية صحة المواطنين.
وقال يونس - في بيان اليوم /الأحد/ لهيئة وسيط الجمهورية - "إنه لا يمكن في أي حال من الأحوال المجازفة أو المخاطرة بالتخلي عن اليقظة الصحية، فالحاجة إلى حجر صحي صارم أضحى أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأضاف أن "هذا القرار جاء متزامنا مع حلول شهر رمضان العزيز على قلوب الجميع والذي يعد فرصة للم شمل العائلات، ولكن للأسف لا يبدو أن هذه السنة ستسمح احترام هذه التقاليد، وأنه لا خيار سوى الامتثال لمبدأ الحيطة الذي تمليه علينا تدابير مواجهة هذه الجائحة التي لا تزال تهدد مواطنينا".
وأشار يونس إلى أن المواجهة التي تبديها الجزائر لأزمة فيروس "كورونا" تتم من خلال العمل المثالي للكوادر الطبية والصحية وبفضل حس المسؤولية الذي أبداه المواطنون.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت أمس /السبت/ تمديد إجراءات الحجر الصحي المطبقة في كافة الولايات حتى 29 أبريل الجاري.
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