AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ناشرون وموزعون تصدر رواية حكايات المطر

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

صدر حديثًا عن دار نشر الآن ناشرون وموزعون، رواية جديدة بعنوان "حكايات المطر"، للكاتبة الأردنية آسيا عبد الهادي.


ومن أجواء الرواية: "سأصادر الكرسي إلى آخر يوم في حياتي، وربّما أخرج لهم من القبر وأطالبهم بإدخاله وإجلاسي عليه، وأكون أول ميت يدفن جالسا، يا سلام عليك يا حسن! عبقريّ، كلَّ يوم تخترع جديدًا ملهمًا، نابغة. لن يجرؤ أحد على الاقتراب منه، وكلّ مَن تسوّل له نفسه لمسه أو الاقتراب منه ألصق به تهمة خيانة الوطن وعدائه للشعب، قصّة معروفة، مُندسّ، مرتشٍ، عميل للأعداء، فأنا الشعب وأنا الوطن وأنا الأرض وأنا الهواء وأنا القائد الملهم الذي يفهم بكلّ شيء ويفتي بكلّ شيء. ويفسّر كلَّ ما يعجز عنه العلماء والعظماء والفقهاء والمنجّمون. أنا الأفهم والأعظم والأقدر ولم يـُخلق مَن هو مثلي.


نفخ صدرَه أكثر، ودفعه إلى الأمام، وشعر بنشوة تتخلّل خلاياه، فتنفشها الواحدة تلو الأخرى، إلى أن كَبُر وتضخّم وخرج جسده عن ظلّ الشجرة".

 

يذكر أن الكاتبة آسيا عبد الهادي ولدت مطلع سنة 1948 في سَلَمَة/ يافا، أنهت الثانوية العامة في مدرسة البيرة الثانوية سنة 1966، والتحقت بجامعة بيروت العربية لدراسة الحقوق، لكنها تركتها بعد ثلاث سنوات دون أن تتمّ دراستها.


وعملت في عدد من شركات النفط في الكويت (1966-1983)، وكتبت زاوية يومية في كلٍّ من صحيفة "القبس" الكويتية (1978-1983)، وصحيفة "الأسواق" الأردنية خلال صدورها ولمدة 3 سنوات.


وهي عضوة في رابطة الكتّاب الأردنيين.أصدرت ست روايات، هي:"الحب والخبز"، 2006، و"سنوات الموت"، 2008، و"الشتاء المرير"، 2010، و"غرب المحيط"،2012، و"بكاء المشانق"، 2014، و"سعدية"، 2015 و"ذكريات وأوهام"، 2016.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رواية "النزيلة".. تناقش النهايات والانتظار

العربية للعلوم تصدر طبعة جديدة من رواية "المنطقة الميتة"

حكايات سيدات لبنانيات جمعتهن استراحة في كتاب نساء يجمعن ندى الفجر

ناشرون وموزعون تصدر كتاب تفكيك مركزية السرد.. إعداد سمير درويش

حكاية كتاب.. الحركة العلمية في زنجبار ترصد التطور الكبير لبلاد عمان

"عماني في جيش موسوليني" رواية تعالج الظروف السائدة في الوقت الحالي

ترشيحاتنا

مصدر داخل الجبلاية يكشف سيناريو صادم فى شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

كيف نجح رامز جلال فى اصطياد نجوم الأهلي والزمالك ببرنامجه الجديد؟ .. اعرف القصة

على الشيزلونج.. ريم مصطفى بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

فيديوجراف.. توقفوا عن طهي الرنجة فورا لهذه الأسباب

هاني الناظر يحذر: الفسيخ سمك بايظ مهما عملتوا

أهم الأخبار.. أبو العينين يساهم بـ78 مليون جنيه لمواجهة كورونا.. أول صور لمعمل ووهان السري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها ترند جوجل.. 10 صور تكشف عن تغيير ملامح ريهام حجاج.. شاهد

فولكس تستعد لطرح volkswagen tiguan الشكل الجديد.. فيديو وصور

وسيلة الفراعنة لاستجابة الدعوات.. سر ارتباط البيض بـ شم النسيم