منعا للتسمم.. حيل صحية لتلوين البيض فى شم النسيم

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يمكن أن يتم تلوين البيض فى شم النسيم بطرق طبيعية آمنة ،بعيدا عن الألوان الصناعية التييمكن أن تسبب مخاطر مثل تسمم للأطفال وإسهال

والقئ وقد يسبب الجفاف للطفل لأن تلوين البيض بألوان الماء، والفلومستر يتسبب فى تسرب هذه الألوان من خلال القشرة الي البيضة نفسه









-قشر البصل الأحمر مضافة لبودره الكركم للحصول على اللون البرتقالي



