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مرأة

منعا للتسمم.. حيل صحية لتلوين البيض فى شم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:20 م
ابةين البيض
ابةين البيض
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لمياء الياسين
عادة تلوين البيض فى يوم شم النسيم عادة فرعونية قديمة، إلا أن تلوين البيض له العديد من المخاطر على صحة الأطفال.

إليك أبرز مخاطر تلوين البيض وكيفية تلوينه من مطبخك بطرق غير تقليدي

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يمكن أن يتم تلوين البيض فى شم النسيم  بطرق طبيعية آمنة ،بعيدا عن الألوان الصناعية التييمكن أن تسبب مخاطر مثل تسمم للأطفال وإسهال
والقئ وقد يسبب الجفاف للطفل لأن تلوين البيض بألوان الماء، والفلومستر يتسبب فى تسرب هذه الألوان من خلال القشرة الي البيضة نفسه

على الجانب الآخر قدم موقع boldsky، طرق طبيعية من مطبخك لتززين البيض في شم النسيم:

-استخدام  أوراق الكركديه لتلوين البيض باللون الأحمر :

-بودرة الكركم لتلوين البيض باللون الأصفر

-  قشر البصل و القهوة للون لتلوين البيض باللون البنى

-يمكنك استخدام قشر الباذنجان أو عصير العنب للحصول على اللون البنفسجي

-قشر البصل الأحمر مضافة لبودره الكركم للحصول على  اللون البرتقالي 

- للون الأخضر يمكنك استخدام أوراق النعناع أو البقدونس
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