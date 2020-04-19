ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في اوكرانيا إلى 5449

أعلنت وزارة الصحة في اوكرانيا، اليوم الأحد، عن تسجيل نحو 343 حالة إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـ فيروس كوفيد 19 - COVID-19 في البلاد إلى 5449 حالة.





وسجلت حصيلة المصابين الاجمالية في أوكرانيا 5449 حالة إصابة بـ COVID-19 تم تأكيدها مختبريًا، وتوفي 141 مريضًا وتم شفاء 347 بشكل كامل.





وقال عمدة المدينة فيتالي كليشكو، إن عدد المصابين بالفيروس كورونا في كييف وحدها زاد بما يتراوح بين 31 و 801، أربعة منهم من الأطباء، مضيفًا أن مريضًا واحد قد مات.





وفقا لـ كليشكو، هناك فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات وصبي يبلغ من العمر 13 عامًا بين مرضى COVID-19، وتم إدخال خمسة أشخاص إلى المستشفى، ويقيم آخرون في عزلة ذاتية تحت إشراف طبي.