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تعليم

رئيس جامعة المنوفية ولجنة من قطاع الإعلام فى جولة تفقدية لكلية الإعلام

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:18 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية ولجنة من قطاع الإعلام فى جولة تفقدية لكل
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محمد امين
 استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم لجنة من قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات لتفقد كلية الإعلام ومتابعة التجهيزات النهائية للمبنى لوضع التقرير النهائى لبدء الدراسة بها. 



وقام رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة الدكتور رفعت فياض والدكتور حمدى حسن، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة ، والدكتور عبد الجواد سعيد رئيس قسم الإعلام بالآداب، بتفقد مبنى الكلية ومايضمه من مدرجات ومعامل الصوتيات والجرافيكس واستوديو التليفزيون واستوديو الإذاعة وقاعات دراسية والمكتبة، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى، والمصاعد ودورات المياه. 

واستعرض مبارك حجم العمل الذى تم بمبنى الكلية وتجهيزها على أعلى مستوى وإمدادها بأحدث الأجهزة، وتجهيز الاستوديوهات وأعمال العزل الصوتى، والكاميرات والميكروفونات لتبدأ الدراسة بالكلية بكامل طاقتها لإعداد وتأهيل خريجين متميزين أكاديميًا ومهنيًا للمنافسة في سوق العمل فى مختلف تخصصات المجال الإعلامى، والتدريب على أحدث أساليب الكتابة الصحفية للصحف المطبوعة والإلكترونية، بجانب الأساليب الإخراجية للصحف المطبوعة، وأساليب التصميم الحديثة للمواقع الإلكترونية، واكتساب مهارات العمل في مجالات العلاقات العامة والإعلان، وكيفية الإدارة الإعلامية للأزمات المحلية والدولية والتنظيمية، مؤكدا أن كلية الإعلام ستكون إضافة جديدة متميزة لصرح جامعة المنوفية. 

هذا وقد أشادت اللجنة بتجهيزات الكلية وماوصلت إليه، وتجهيز الإستوديوهات والمعامل بأحدث الإمكانيات، ووضع تقييم لكافة وحدات المبنى، والإنتهاء الكامل من كافة الإستعدادات لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة بها.
رئيس جامعة المنوفية ولجنة من قطاع الإعلام فى جولة تفقدية لكلية الإعلام
رئيس جامعة المنوفية ولجنة من قطاع الإعلام فى جولة تفقدية لكلية الإعلام
رئيس جامعة المنوفية ولجنة من قطاع الإعلام فى جولة تفقدية لكلية الإعلام
رئيس جامعة المنوفية ولجنة من قطاع الإعلام فى جولة تفقدية لكلية الإعلام
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