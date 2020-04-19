تموين الشرقية.. تحرير 236 محضرًا متنوعًا خلال 3 أيام

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أنه جار المتابعة المستمرة لتوافر السلع الأساسية المعروضه للبيع أمام المواطنين والتأكد من توافر الأرصدة الكافية لسد إحتياجاتهم اليومية، مشددة على تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسعار واتخاذ الإجرءات القانونية حيال المخالفين وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة فى كافة القطاعات الخدمية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.





وأشارت إلى أنه تستمر مديرية تموين الشرقية بشن حملاتها اليومية للرقابة على الأسواق وضبط المحتكرين وخلال أيام ( الخميس/ الجمعة/ السبت) الماضيين تم تحرير 236 محضرًا متنوعًا على المخابز البلدية والسياحية لوجود نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز ، بالإضافه إلى قيام المديرية بحملات للرقابة التموينية على الأسواق لضبط التجار المخالفين لبيع منتجات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع السلع بسعر أزيد من الأسعار المعلنه من الدولة وضبط تجار تموينيين مخالفين.





وأضافت انه قام قطاع شرق الشرقية بحمله تفتيشية لضبط الأسواق والخارجين عن القانون بمركز أبوكبير وتم ضبط محطة تموين سيارات بأبوكبير تقوم ببيع بنزين تموين بأذيد من السعر الرسمى وتم تحرير المحضر رقم500 جنح .ا.د.ط. ضد ف .ع .م .س أبو كبير.





كما تم تحرير محضر رقم 502 جنح.ا.د.ضدالتاجره التموينيه د .س.م المشاغبه ابوكبير عدم ممارستها للنشاط التموينى وتحرير محضر رقم 501 جنح.ا.د ابو كبير ضد ص.ع.س .صاحب محلات اسمده زراعية وأعلاف غير مرخص وغير معلن عن الأسعار وتحرير محضر رقم 503 جنح .ا.د. ضد التاجرة التموينيه م.ا.ي. المشاعله ابو كبير لعدم ممارستها للنشاط التموينى كما تم تحرير محضر رقم 504 جنح.ا.د ضد التاجر التموينى ب.م.ا.ج ابو كبير لعدم الإعلان عن المقررات التموينية وأسعارها.