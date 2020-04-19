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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:20 م
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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نهى هجرس
تصدرت الفنانة دينا الشربينى تريند جوجل، بعد تحدثها عن الهضبة عمرو دياب، وتحرص دائما بمشاركة جمهورها بأحدث الأخبار والإطلالات وجلسات التصوير، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتفضل دينا الشربينى ارتداء الملابس الكاجوال، والفستاتين البسيطة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها، وتحرص على اختيار اللون الأسود الذى يعبر عن الأناقة والرقى.


كما تميل دينا الشربينى، إلى أختيار الألوان الترابية التى تتناسب مع لون بشرتها البرونزية وتبرز عن جمالها، وتفضل وضع أحمر للشفاه باللون البينك الطبيعي.


وتختار أن تترك شعرها البنى الطويل منسدلا على طريقة الكيرلى الطبيعية التى تبرز جمالها.

وإليكم أبرز الصور...
بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد
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