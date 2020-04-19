الحكومة اليابانية تقدم 900 دولار لكل مواطن لمواجهة تداعيات كورونا‎

تقدم الحكومة اليابانية 900 دولار لكل مواطن، في إطار إجراءات احتواء انعكاسات فيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.



أعلن عن ذلك رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، بعد اعتذاره عن وعود سابقة بتقديم ثلاثة أضعاف هذا المبلغ للعائلات التي تراجعت مداخيلها بسبب الفيروس.



كانت اليابان كشفت عن حزمة تدابير تحفيزية بقيمة نحو تريليون دولار لحماية الوظائف وتعزيز القطاع الطبي وتخفيف الوطأة عن العائلات العاملة.



تجدر الإشارة إلى أن اليابان كانت قد أعلنت عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.