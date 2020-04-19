AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحكومة اليابانية تقدم 900 دولار لكل مواطن لمواجهة تداعيات كورونا‎

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:08 م
دولارات
دولارات
Advertisements
أحمد علام و وكالات
تقدم الحكومة اليابانية 900 دولار لكل مواطن، في إطار إجراءات احتواء انعكاسات فيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

أعلن عن ذلك رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، بعد اعتذاره عن وعود سابقة بتقديم ثلاثة أضعاف هذا المبلغ للعائلات التي تراجعت مداخيلها بسبب الفيروس.

كانت اليابان كشفت عن حزمة تدابير تحفيزية بقيمة نحو تريليون دولار لحماية الوظائف وتعزيز القطاع الطبي وتخفيف الوطأة عن العائلات العاملة.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان كانت قد أعلنت عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء اليابان يحث المواطنين ممن يعانون من أعراض البرد بتجنب الذهاب للعمل

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإنفاق 80 مليار دولار لحماية قطاع الأعمال من الإفلاس

الوظائف في خطر.. خسائر كورونا الاقتصادية تزداد

سيناريوهات التفاؤل والتشاؤم.. عواقب "كورونا" على عالم العمل .. ارتفاع البطالة العالمية بين 5,3 مليون و24.7 على التوالي .. و 3.4 تريليون دولار خسائر

اليابان ترصد 9.2 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

لدعم الاقتصاد.. اليابان تحارب كورونا وتداعياته بـ 988 مليار دولار

ترشيحاتنا

اكتشاف العلماء للسبب الرئيسي لزيادة وفيات كورونا في بريطانيا

الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وعامل مسجد بـ سوهاج

مدبولي يُطالب بالإسراع في معدلات التنفيذ بمبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

700 مخالط و39 حالة إيجابية.. ماذا يحدث في صفط تراب الموبوءة بـ كورونا في الغربية

رئيس الجمعية العربية للدراسات: تميم يعاني من حالات عصيبة.. وفشل علاجه في أمريكا.. فيديو

وليد أزارو يتلقى عروضا أوروبية تهدد عودته إلى الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد

هؤلاء تبرعوا برواتبهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد

ساهموا في نشر الإسلام.. قصة أكبر قبيلة في أفريقيا