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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الاثنين/ طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.. لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى 
اضطراب الملاحة البحرية.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، حار نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوبه.
- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 29
شبين الكوم 16 27
طنطا 15 27
دمنهور 15 26
الإسكندرية 15 24
بلطيم 14 23
مطروح 15 24
السلوم 14 23
سيوة 15 28
بورسعيد 18 23
دمياط 17 24
الزقازيق 15 28
الإسماعيلية 15 29
السويس 17 28
العريش 14 24
رفح 13 24
رأس سدر 16 28
نخل 11 27
نويبع 20 28
طابا 18 27
كاترين 10 25
الطور 17 27
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 20 29
مرسى علم 19 27
الفيوم 17 30
بني سويف 16 30
المنيا 16 31
أسيوط 17 31
سوهاج 16 32
قنا 18 32
الأقصر 17 33
أسوان 19 34
أبو سمبل 20 32
الوادي الجديد 17 32
شلاتين 21 31
أبو رماد 21 30
حلايب 20 29
راس حدربة 21 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فه كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة 22 35
المدينة 20 32
الرياض 19 27
المنامة 24 28
أبوظبي 26 34
الدوحة 24 28
الكويت 24 33
دمشق 12 28
بيروت 16 23
عمان 12 27
القدس 12 24
غزة 15 23
بغداد 20 34
مسقط 28 32
صنعاء 12 23
الخرطوم 22 38
طرابلس 18 26
تونس 16 22
الجزائر 14 17
الرباط 12 20
نواكشوط 19 32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 
الصغرى العظمى
أنقرة 08 23
إسطنبول 09 14
إسلام آباد 16 29
نيودلهي 22 34
جاكرتا 25 33
بكين 3 17
كوالالمبور 25 36
طوكيو 10 13
أثينا 13 22
روما 13 19
باريس 10 21
مدريد 9 19
برلين 03 15
لندن 09 16
مونتريال -1 06
موسكو 02 09
نيويورك 07 13
واشنطن 06 16
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