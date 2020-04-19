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محافظات

الرائدات الريفيات بأسوان يواصلن حملات التوعية الميدانية للمواطنين عن مرض كورونا .. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:50 م
الرائدات الريفيات
الرائدات الريفيات بأسوان يواصلن حملات التوعية الميدانية
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شاذلى عبد الفتاح

تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا على مدار الساعة .

 

وفى هذا الإطار بمواصلة حملات التوعية والتثقيف الميدانية للمواطنين فى الشوارع والوحدات والمنشآت العامة لتعريفهم بهذا المرض وطرق تجنب إنتقال العدوى .

 

 

وكانت قد قامت الرائدات الريفيات بحملات التعقيم والتطهير لماكينات الصراف الآلى بالبنوك على مستوي جميع مدن ومراكز المحافظة وذلك تجنبًا لإنتقال أى عدوى.

 

وبالتوازى مع ذلك قامت فرق الإنتشار السريع بالتواجد على أكمنة ومداخل السيارات لتنفيذ أعمال الفحص الحرارى لكل المواطنين القادمين من خارج المحافظة داخل السيارات المختلفة

 

 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين

 

وأقرأ أيضًا :

الرائدات الريفيات يقمن حملات تعقيم لماكينات الصرف الآلى.. شاهد

 

https://www.elbalad.news/4240229

 

الرائدات الريفيات بأسوان يواصلن حملات التوعية الميدانية للمواطنين عن مرض كورونا .. صور
الرائدات الريفيات بأسوان يواصلن حملات التوعية الميدانية للمواطنين عن مرض كورونا .. صور
الرائدات الريفيات بأسوان يواصلن حملات التوعية الميدانية للمواطنين عن مرض كورونا .. صور
الرائدات الريفيات بأسوان يواصلن حملات التوعية الميدانية للمواطنين عن مرض كورونا .. صور
الرائدات الريفيات بأسوان يواصلن حملات التوعية الميدانية للمواطنين عن مرض كورونا .. صور
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