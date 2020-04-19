المركزي الكويتي يوجه البنوك إلى تأجيل الاستحقاقات على المتضررين من كورونا

وجه بنك الكويت المركزي اليوم الأحد البنوك الكويتية لتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من كورونا لدى البنوك ستة أشهر وذلك اعتبارا من مارس الماضي ولغاية شهر سبتمبر المقبل بدون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.





وذكر المركزي على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعية أن القرار الجديد جاء بعد اجتماع المركزي مع روؤساء مجالس ادارة البنوك الكويتية ويأتي استمرارا لحزمة الإجراءات التي اتخذها البنك لمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وكان بنك الكويت المركزي وجه البنوك الكويتية في 12 مارس الماضي لتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ثلاثة أشهر بدون تطبيق أي رسوم جزائية.





ويأتي ذلك ضمن حزمة قرارات لمواجهة تداعيات (كورونا) على الاقتصاد الكويتي والشركات المحلية في ظل الظروف التشغيلية الصعبة.