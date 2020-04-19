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مرأة

ماذا يحدث عند تناول المياه الغازية بعد الفسيخ والرنجة؟

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يتبع كثيرون بعض العادات الخاطئة عقب تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم.


وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أكثر عادة خاطئة يقوم بها المصريون في شم النسيم بعد تناول الفسيخ والرنجة أو أي ملوحة أنهم يلجأون لشرب المياه الغازية من أجل تسهيل هضم الوجبة المالحة. 


وأشارت "سماح"، إلى أن المياه الغازية تحتوي على بيكربونات الصوديوم أو الصودا التي تعمل على عجز الجسم في التخلص من الأملاح الزائدة بعد أكل الملوحة.


وأكدت أن هذه العادة تزيد من احتباس الماء بالجسم، لأنها تزيد من الإحساس بالإجهاد وزيادة ضربات القلب وارتفاع الضغط.


وأوضحت أن شرب الماء أو شاي أخضر يكون مدرا للبول، مطالبة بالإكثار من أكل الأناناس أو البطيخ والخيار والبقدونس؛ لأنها تخلص من الملح الزائد، وتحتوي على كمية كبيرة من الماء.

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