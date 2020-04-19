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حوادث

خصم 5 أيام.. مجازاة محامٍ وآخرين تسببوا في صدور حكم بدفع 7 ملايين جنيه

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:25 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا بإحدي شركات الصوت بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهم بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا وترتب عليه صدور حكم إلزامى ضد الشركة التى يعمل بها بدفع مبلغ ٧ مليون جنيه لشركة أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام ٢٠١٦ بإلزام الشركة دفع ٧ مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه .

كما نسبت للثاني إهماله الإشراف علي مرؤوسه المحامي، ما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامٍ ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها ، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية. 

واستندت المحكمة على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصّر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
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