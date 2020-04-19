رئيس العربية للتصنيع لمستشار رئيس تشاد: نضع جميع إمكانيات الهيئة وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا

بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع محمد صالح عبد الجليل مستشار رئيس جمهورية تشاد، أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات المختلفة والاستفادة من الامكانيات المتطورة بالهيئة لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية تشاد الشقيقة.





وذلك بحضور الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري سفير جمهورية تشاد بالقاهرة .





تأتي تلك الزيارة في ظل إستراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.





وأكد محمد صالح عبد الجليل، حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي، كما أثني علي مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في جميع المجالات التنموية.





وأشاد "عبد الجليل" بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بتشاد ومجالات الصناعة المختلفة ومنها الصحة والصناعات الطبية وأدوات التعقيم الوقائية والاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية لتصنيع.





من جانبه، أشار الفريق "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، مشيرا إلى بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات أشقائنا بدولة تشاد خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكل أرجاء قارتنا السمراء.





وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على المشاركة في مشروعات البنية التحتية والرقمنة والأرشفة الإلكترونية وتبادل الزيارات، مُشددا على أهمية التدريب في مجالات متعددة وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية تشاد بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.



