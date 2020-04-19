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محافظات

وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يتفقدان المدفن الصحي بالعبور.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:47 م
وزير البيئة تتفقد
وزير البيئة تتفقد مدفن العبور
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إبراهيم الهوارى

زارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المدفن الصحى بمدينة العبور.


جاء ذلك بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وقيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وذلك للوقوف على الوضع التنفيذى للإجراءات المتفق عليها خلال اجتماع الأسبوع الماضي لمناقشة الوضع الحالي للمدفن وضبط سير العمل به.


وتفقدت وزيرة البيئة المدفن الذي تبين انتظام العمل به وعدم وجود اشتعالات، كما ركبت محافظة القليوبية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بوابات على المدفن لإحكام السيطرة على انتظام حركة نقل المخلفات إليه ومنع التراكمات بالإضافة إلى التنسيق مع محافظة القاهرة لتركيب كاميرات على مداخل المدفن لضبط سير العمل به.


كما تم التنسيق مع محافظ القليوبية للانتهاء من تجهيز الموقع الخاص بدفن مخلفات المحافظة داخل المدفن استعدادا لبدء نقل المخلفات إليه وغلق مدفن أبي زعبل.


وتأكدت ياسمين فؤاد من ارتداء العاملين بالمدفن ومقدمي الخدمة ممن ينقلون القمامة أو يتعاملون معها لمهمات الوقاية، حفاظا على سلامتهم.


يأتي هذا ضمن المتابعات الميدانية التي تقوم بها وزيرة البيئة للوقوف على إجراءات التخلص الآمن من المخلفات، خاصة في ظل جهود الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وفي إطار الدور الرقابي لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة للمخلفات.


وكانت وزيرة البيئة فؤاد قد ناقشت في اجتماع عاجل الأسبوع الماضي مع محافظي القاهرة والقليوبية ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة وممثلى هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات ضبط سير العمل بمدفن العبور بما يضمن عدم تراكم المخلفات، وتيسير إجراءات التخلص الآمن من المخلفات.


وكذلك والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن، والتأكد من توافر مهمات الوقاية للعاملين بالمدفن، بالإضافة إلى تدريب مسئولي استقبال المخلفات من القاهرة والقليوبية على التعامل الآمن معها وإجراءات دفنها.

وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يتفقدان المدفن الصحي بالعبور.. صور
وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يتفقدان المدفن الصحي بالعبور.. صور
وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يتفقدان المدفن الصحي بالعبور.. صور
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