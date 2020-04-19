بعد تصدرها ترند جوجل.. 10 صور تكشف عن تغيير ملامح ريهام حجاج.. شاهد

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نهى هجرس

وتحرص الفنانة ريهام حجاج على نشر جميع الصور المفضلة لديها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفضل الفنانة ريهام حجاج ارتداء الفساتين الطويلة، والمكشوفة من الأكتاف التى تبرز عن جمالها ورشاقتها، وتفضل الألوان الناعمة التى تتناسب مع لون بشرتها.

كما تميل ريهام حجاج إلى اختيار الألوان الترابية التى تبرز عن جمال عيونها، وتتناسب مع ملامحها المصرية ، وتفضل وضع أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.







وإليكم أبرز الصور التى تبرز جمالها. تتصدر الفنانة ريهام حجاج ترند جوجل، بعد طرح بوستر مسلسل " لما كنا صغيرين" المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني.

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