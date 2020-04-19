ببرامج جديدة وفواصل رمضانية.. إذاعة الأولى التراثية الإماراتية تجهز باقة لجمهورها فى شهر الصيام

أطلقت إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية التابعة المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدولة الإمارات دورتها البرامجية المخصصة لشهر رمضان للعام 1441 هجري. وتأتي هذه الفقرات والفواصل والبرامج الرمضانية الجديدة لتستقبل الشهر الفضيل ككل عام، وتمثل زاد الصائمين وتنير دربهم وتسلط الضوء على شؤون وقضايا مجتمعية هامة تمس حياتهم اليومية.

وبالرغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أن إذاعة الأولى، تستمر في مهامها المتمثلة في نشر الوعي حول مخاطر هذا الفيروس، وبث الرسائل الإيجابية، وتغطية أحداث الساحة المحلية خصوصًا المؤسسات الحكومية الأمنية منها والصحية مع الحرص على تخصيص البرامج التوعوية والثقافية والتربوية وما يصاحبها من تقاليد في موائد العطاء والصيام والإفطار التي يتميز بها المجتمع المحلي خلال شهر رمضان.

برامج جديدة

يبدأ يوم الصائم من الساعة 08:00-10:00 صباحًا، مع برنامج "صباح الأولى" الذي يبث من يوم الأحد حتى الخميس، مع المقدمة أمل الملا. وتمت إضافة فقرات جديدة لهذا البرنامج الذي يعد رفيق درب المستمعين.

يليه، البرنامج الجديد "إن فاتك الفوت ما ينفعك صوت" مع المطوع عبد الله موسى الذي يبث يوميًا طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 10:00 – 11:00. ويستهدف البرنامج فئة الشباب مستنبطًا أهم العبر والحكم من القصص الواقعية لتستفيد هذه الفئة من دروس قيمة تقي من شر الأخطاء والتهور، كما يناقش الحس الامني لدى الأفراد، ورفقاء السوء وكيفية التخطيط المالي لحياة أفضل.

ويستمر برنامج "راديو البيت" من الساعة 11:00 – 13:00 بتقديم فقرات جديدة تثري معلومات الصائمين، مع المقدمة سماح العبار ويبث من الأحد حتى الخميس. ويغطي البرنامج جوانب من حياة الأسرة والغذاء والاقتصاد الأسري، وثلاث فقرات جديدة وهي: "هذا فوق هذا" و "الصحة" و "يراعة اليهال" (وهي فقرة تناقش موضوع التربية والتعليم وسط الأطفال ودور أولياء أمورهم وغيرها من المحاور الأسرية الهامة).

أما البرنامج الرمضاني الجديد "لابدهم يرتدون" مع المطوع خالد إسماعيل ويبث من الساعة 13:00 -14:00، فيستعرض قيم الصيام الأساسية على طريق التقوى ويؤتي ثماره في أخلاق المسلم من أعمال صالحة، وخصائص جليلة نتاج تزكية النفس والفلاح.

ويستمر سالم محمد في تقديم البرنامج الرمضاني الجديد "الخبر عندي" من الساعة 14:00 - 16:00 الذي يبث على الهواء مباشرة من يوم الأحد إلى الخميس، لتغطية أبرز وقفات الهيئات والمؤسسات الحكومية واستضافة المسؤولين فيها ومتابعة مستجدات الساحة عبر مواضيع التواصل الاجتماعي وأبرز عناوين الصحف المحلية. كما يلقي البرنامج الضوء على آخر الإجراءات الاحترازية والتعليمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مع تخصيص فقرة خاصة لمناقشة تداعيات هذا الفيروس وسبل الحيطة منه، بما فيها قرار العمل عن بعد وآثاره وقدرة القطاع الحكومي على إدارة الازمات واستراتيجيته الحالية ومقدرته على الصمود والخدمات الذكية وأثرها في ظل الظروف الراهنة والتغيير الذي انعكس على حياة الأفراد والمؤسسات وغيرها من المواضيع المحورية في المجتمع.

ويبث البرنامج الرمضاني "الله يسلمنا وياكم" يوميًا مع العقيد راشد بن ظبوي، طيلة أيام الشهر الكريم من الساعة 16:00 -17:00. ويستعرض البرنامج قضايا مجتمعية تمس كل بيت إمارتي من خلال ملفات القضايا والبلاغات التي ترد إلى الشرطة. ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي المجتمعي تجنبًا للوقوع في مثل هذه المواقف ويستضيف مجموعة من المسؤولين العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي لتقديم سبل الوقاية والحماية والحلول التي تحول دون التعرض لمثل هذه القضايا استدلالًا بقصص واقعية ومواضيع ترتبط باعتداء العمالة المساعدة على الأطفال والاغتصاب وتعاطي المخدرات.

ويبقى المستمعون على موعد مع "زايد الخير"، وهو برنامج برعاية جمعية دبي الخيرية وجمعية بيت الخير يبث يوميًا طيلة شهر رمضان من الساعة 17:00 حتى الساعة 18:00 مع المطوع عبد الله موسى، لجمع التبرعات في شهر الرحمة وتلبية احتياجات الأسر محدودة الدخل والمحتاجين.

ويتناول برنامج "سهرة مع الأولى" من تقديم شيرينة سالم الذي يبث من الاحد إلى الخميس من الساعة 22:00 حتى منتصف الليل، مواضيع متعلقة بقيم وسلوكيات وتقاليد مجتمعية مشتركة في شهر رمضان. كما يلقي البرنامج الضوء على جوانب حياتية ومعتقدات قديمة ومعلومات ثقافية وتاريخية لمعالم أثريه كالمساجد والحصون والقلاع والبيوت القديمة وما روي عنها بالإضافة الى مسابقة يومية عبارة عن رموز ودلالات لكلمات أو مواقف يتوجب إثرها البحث عن مثل شعبي مطابق لها.

يستمر "المريال"، البرنامج الأسبوعي في طرحه عما يتعلق بالبيئة البحرية ومفرداتها من خلال حوار فهد علي مع النوخذة حميد بن ذيبان يوم الجمعة من الساعة 22:00 ولغاية منتصف الليل.

ويأتي برنامج "عطني بيتين" من الساعة 22:00 ولغاية منتصف الليل يوم السبت من كل أسبوع مع الشاعر سيف بن سليمان ويحاوره حمد الشامسي ليستعرض أجمل بيوت القصيد.

ويمثل البرنامج الحواري "وين تداعى غب" مع المقدمة شيرينة سالم كل يوم جمعة وسبت من الساعة 14:00 - 15:00 ، مجلسًا مصغرًا يناقش مواضيع منوعة مرتبطة بالعادات والتقاليد الإماراتية ويضم الحوار ضيوفًا من مختلف الفئات العمرية.

فواصل رمضانية

فواصل متميزة أعدتها إذاعة الأولى لشهر رمضان منها "ودية وهي ودية" لكلمات ذكرت في القرآن الكريم مرة واحدة، ويتم ذكر موضع الكلمة ومعناها مع إيراد تفسير مختصر لمعناها وإدراج تسجيل صوتي لقارئ إمارتي للآية التي ترد فيها الكلمة. ويأتي الفاصل التمثيلي "بننشد مطوعنا" ليجسد موقفًا معينًا ينتهي بسؤال حول حكم الدين لبعض المواقف التي نتعرض لها ورأي الشرع فيها حيث يحصل المستمع على إجابات وافية. ولا تكتمل الرسائل الرمضانية إلا ببقية الفواصل وهي: "جلب حياتي فوق حدر" و "السنن المتروكة" و"القلاع والحصون" إلى جانب السويبرات الإيجابية.