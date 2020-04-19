محافظ السويس يقدم التهنئة للمصريين بمناسبة شم النسيم والقيامة المجيد

قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد والتهنئة للمصريين بأعياد الربيع وشم النسيم، متمنيا لهم الصحة والسعادة وقضاء العيد وسط الأسرة بالمنازل.



كما أكد على الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وهي غلق جميع شواطئ وحمامات السباحة وإلغاء الرحلات وجميع أشكال التجمعات (حفلات، كافتيريات، مطاعم) ومنع أي أنشطة بحرية (تسيير مراكب أو يخوت وخلافة) داخل القرى السياحية والمنتجعات والشواطئ والكورنيش والحدائق العامة والمنتزهات.



وناشد صقر الموطنين أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



وكان اللواء عبد المجيد صقر اليوم قد هنأ الإخوة الأقباط بالسويس في اتصاله هاتفيا بكل من الأنبا بموا اسقف محافظة السويس والقمص انطونيوس ميلاد وكيل المطرانية والقمص بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح والاب جوزيف راعي كنيسة الآباء الفرنسيسكان بالسويس بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، وأشار في مكالمته إلى حرص القيادات التنفيذية على سلامة المواطنين من خلال تطبيق الإجراءات والقرارات لمواجهة فيروس كورونا بالسويس.

