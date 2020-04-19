فلسطين تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 320 حالة

أعلنت فلسطين اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 320 حالة، وذلك بعد تسجيل 7 إصابات جديدة.





وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة أن الإصابات الجديدة تعود إلى سيدة من شقبا تبلغ من العمر (45 عاما)، انتقلت لها العدوى من زوجها العامل داخل أراضي عام 1948، فيما سُجلت الإصابات الأخرى في كفر عقب، لسيدة انتقلت لها العدوى من زوجها، العامل هو الآخر داخل أراضي 48، الذي نقل بدوره العدوى لبناته الأربع، وأخرى لمواطن أربعيني من طولكرم، وفقًا لوكالة أنباء وفا.





وأوضحت، أن مجمل الإصابات في فلسطين موزعة على النحو التالي: 307 في المحافظات الشمالية، و13 في قطاع غزة.





وقالت كيلة إنه تم تسجيل 111 إصابة داخل مدينة القدس، مشيرة إلى أن الإصابات في العاصمة المحتلة ليست نهائية، لصعوبة التأكد من صحة الأرقام؛ بسبب إجراءات الاحتلال.





وأضافت وزيرة الصحة أنه تم تسجيل حالتي تعافٍ من فندق الكرمل برام الله، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 71 حالة، وأن عدد الحالات النشطة أي ما زالت مصابة تبلغ 248، وجميعها مستقرة.