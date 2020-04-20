الشربيني: زيادة 500 مليون جنيه فى موازنة جهاز أكتوبر للعام الجارى

كشف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، عن تحقيق أكثر من 140% من خطة الجهاز المستهدفة للتنفيذ خلال العام المالى الجارى 2019 - 2020.





وأضاف الشربيني فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هذه النسبة حققناها حتى نهاية الربع الأول من العام الجارى 2020، والموافق للربع الثالث من العام المالى الحالى.





وتابع رئيس الجهاز، أن موازنة المشروعات بالمدينة قيمتها 3.5 مليار جنيه، ومن المتوقع بختام العام المالى فى 30 يونيو المقبل، أن تصل إلى 4 مليارات جنيه تقريبا بعد ضخ مبالغ إضافية لتغطية التقدم فى معدلات تنفيذ المشروعات، بزيادة نحو 500 مليون جنيه عن الخطة المبدئية.



