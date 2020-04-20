AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الشربيني: زيادة 500 مليون جنيه فى موازنة جهاز أكتوبر للعام الجارى

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:01 ص
جهاز تنمية 6 اكتوبر
جهاز تنمية 6 اكتوبر
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، عن تحقيق أكثر من 140% من خطة الجهاز المستهدفة للتنفيذ خلال العام المالى الجارى 2019 - 2020.

وأضاف الشربيني فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هذه النسبة حققناها حتى نهاية الربع الأول من العام الجارى 2020، والموافق للربع الثالث من العام المالى الحالى.

وتابع رئيس الجهاز، أن موازنة المشروعات بالمدينة قيمتها 3.5 مليار جنيه، ومن المتوقع بختام العام المالى فى 30 يونيو المقبل، أن تصل إلى 4 مليارات جنيه تقريبا بعد ضخ مبالغ إضافية لتغطية التقدم فى معدلات تنفيذ المشروعات، بزيادة نحو 500 مليون جنيه عن الخطة المبدئية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3.5 مليار جنيه استثمارات مدينة 6 أكتوبر خلال العام الجاري

فتحي: 4.5 مليار جنيه موازنة حدائق أكتوبر خلال العام المقبل

حركة تنمية وتطوير كبيرة بمنطقة غرب العاصمة بعد افتتاح مطار سفنكس.. إنشاء أكثر من 100 آلاف شقة لمحدودي الدخل.. وموازنة تقترب من 8 مليارات جنيه للمشروعات بأكتوبر

جهاز 6 أكتوبر ينفذ 250 كيلومتر طرق باستثمارات 6 مليارات جنيه.. وينفذ 6720 شقة ضمن مشروع جنة.. واستكمال المرحلة الثالثة من محطة المياه الرئيسية بالمدينة

رئيس جهاز 6 أكتوبر: 2.5 مليار جنيه استثمارات المدينة خلال العام المقبل.. تنفيذ 6720 شقة ضمن مشروع جنة.. و6 مليارات لمشروعات الطرق خلال عامين

ترشيحاتنا

وفاة أسطورة ريال مدريد السابق

والد هند صبري يستغيث للرئيس التونسي بسبب كورونا.. تفاصيل

أهلي جدة يكشف مفاجأة تدين القلعة الحمراء أمام عبد الله السعيد.. فيديو

إغلاق شارع الهرم بالجيزة كليا .. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

أحمد موسى يطالب بإقامة صلاة التراويح.. والأوقاف: سندرس الأمر.. فيديو

إعلامي يكشف سبب تفشي فيروس كورونا بقرية كفر جعفر .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج