بشرى برفقة أحمد عز في كواليس المسلسل الإذاعي بليز يا إنجليز .. شاهد

المسلسل ينتمى إلى نوعية المسلسلات الإذاعية الكوميدية، ولكن فى إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدًا في فترة الاحتلال الإنجليزي.





من جانب آخر استأنفت بشرى تصوير مشاهدها في مسلسل "القمر في أخر الدنيا" الذى تخوض به السباق الرمضاني علي الشاشه الصغيره وذلك بعد غيابها العام الماضي.