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فن

بشرى برفقة أحمد عز في كواليس المسلسل الإذاعي بليز يا إنجليز .. شاهد

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:00 م
بشرى - أحمد عز
بشرى - أحمد عز
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آيه عاطف
نشرت الفنانة بشرى، صورة برفقة الفنان أحمد عز، من كواليس المسلسل الاذاعى "بليز يا انجليز" من خلال حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".

وعلقت بشرى على الصورة قائلة :"المسلسل الاذاعى بليز يا انجليز تاليف ايمن سلامه اخراج على مصيلحى وانتاج انتروميديا هبه الهوارى وبطولة احمد عز لطفى لبيب وليلى عز العرب...ويذاع على راديو مصر88.7 فى رمضان كل عام وانتم بخير".

المسلسل ينتمى إلى نوعية المسلسلات الإذاعية الكوميدية، ولكن فى إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدًا في فترة الاحتلال الإنجليزي.

من جانب آخر استأنفت بشرى تصوير مشاهدها في مسلسل "القمر في أخر الدنيا" الذى تخوض به السباق الرمضاني علي الشاشه الصغيره وذلك بعد غيابها العام الماضي.
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