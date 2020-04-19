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مرأة

زيت معجزة.. سر الهنود في تطويل وتنعيم الشعر

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
بدلًا من اختيار منتجات العناية بالشعر باهظة الثمن ، يمكنك اختيار شيء أكثر طبيعية وفعالية. غالبًا ما يتم العثور على أفضل المكونات في مطبخنا ، ولا يتعين علينا حتى بذل الكثير من الجهد لذلك. هنا أحد هذه المكونات التي تعد بعمل المعجزات زيت الخردل وفقا للموقع الهندي " indianexpress"


للعناية بالشعر

الزيت مليء بالفوائد. يقال أنه يعزز قوة جذور شعرك ويجعلها طويلة. يعتبر بلسم طبيعي يمكن أن يمنع القشرة ويغذي الشعر ويحسن الدورة الدموية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يمنع الشيب المبكر للشعر ويحافظ على صحة فروة الرأس.

الفوائد
* يحتوي الزيت على كمية وفيرة من الأحماض الدهنية التي يمكن أن تحافظ على أشجار الترس قوية ومغذية من خلال الاحتفاظ بالرطوبة. كما ذكرنا من قبل ، إنه مكيف طبيعي يعتقد أنه يجعل الشعر يشعر بالنعومة والنعومة والحريرية.

* في الوقت الحاضر ، يعاني الكثير من الناس من ترقق الشعر وتساقطه. يمكن أن يحدث هذا عندما لا تحصل البصيلات على تغذية مناسبة. عندما يصل زيت الخردل إلى المسام ، يمكن أن يجعله يستعيد قوته.

* الزيت غني بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك ، إلى جانب بعض مضادات الأكسدة. معًا ، يمكنهم الحفاظ على الشيب المبكر في الخليج
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