زيت معجزة.. سر الهنود في تطويل وتنعيم الشعر

بدلًا من اختيار منتجات العناية بالشعر باهظة الثمن ، يمكنك اختيار شيء أكثر طبيعية وفعالية. غالبًا ما يتم العثور على أفضل المكونات في مطبخنا ، ولا يتعين علينا حتى بذل الكثير من الجهد لذلك. هنا أحد هذه المكونات التي تعد بعمل المعجزات زيت الخردل وفقا للموقع الهندي " indianexpress"









للعناية بالشعر





الزيت مليء بالفوائد. يقال أنه يعزز قوة جذور شعرك ويجعلها طويلة. يعتبر بلسم طبيعي يمكن أن يمنع القشرة ويغذي الشعر ويحسن الدورة الدموية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يمنع الشيب المبكر للشعر ويحافظ على صحة فروة الرأس.





الفوائد

* يحتوي الزيت على كمية وفيرة من الأحماض الدهنية التي يمكن أن تحافظ على أشجار الترس قوية ومغذية من خلال الاحتفاظ بالرطوبة. كما ذكرنا من قبل ، إنه مكيف طبيعي يعتقد أنه يجعل الشعر يشعر بالنعومة والنعومة والحريرية.





* في الوقت الحاضر ، يعاني الكثير من الناس من ترقق الشعر وتساقطه. يمكن أن يحدث هذا عندما لا تحصل البصيلات على تغذية مناسبة. عندما يصل زيت الخردل إلى المسام ، يمكن أن يجعله يستعيد قوته.



