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منوعات

ليس لي وينليانج فقط.. استمرار تعديات الشرطة الصينية على الناشطين بسبب كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:01 م
ناشطين صينيين مختفين
ناشطين صينيين مختفين
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أماني إبراهيم
الطبيب الراحل لي وين ليانج أول من نبه لوجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أصبح هو النموذج الواضح للنضال ضد الفيروس المستجد في الصين، ولكن ما زال هناك العديد غيره قيد السجن أو الاختفاء القسري حاولوا توضيح مشهد الفيروس في بداية انتشاره.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن هناك الكثير من الأشخاص ما زالوا يعانون، ومنهم فانج بن الذي فاجئ بوجود طبيبين أمام منزله يدععون إصابته بفيروس كورونا ولكنه لم يكن مصابا وهؤلاء لم يكونوا أطباء بل هم رجال شرطة.

واجه الرجل الأربعيني الذي رفض التزام الصمت في بداية تفشي الفيروس، عقوبة جعلته مختفي حتى الآن، ولك بسبب نشره لمقاطع فيديو لتراكم أكياس الجثث خارج المستشفى بشكل واضح في الوقت الذي أعلنت فيه الصين أن الوضع تحت السيطرة، وما زال مختفي منذ شهرين.

وبجانب مصيره غير المعروف فإن المحامي تشين تشيوشي والمراسل التليفزيوني السابق لي زيهوا يتعرضان للتعذيب أيضا حتى الآن والذين سخروا من أداء الحكومة في التعامل مع تفشي الفيروس.

وتم القبض على  أكثر من 5100 شخص في الصين لمشاركتهم معلومات خلال الأسابيع الأولى من تفشي المرض، وتم تصنيف المعارضين على أنهم مرضى حتى تتمكن الحكومة من وضعهم في الحجر الصحي، فيما يحتجز المئات من المواطنين العاديين ويتم تغريمهم بسبب رسائل غير ضارة نشروها عبر الإنترنت للتحذير من طوابير المستشفيات ونقص أقنعة الوجه ووفاة الأقارب.

وبدأت حملة التعنيف غير المسبوق بتهديد الدكتور لي وين ليانج (34 عاما) و7 أطباء آخرين من زملاؤه لإرسالهم رسائل إلى زملائهم الأطباء في 30 ديسمبر  يحذرون من تفشي مرض جديد شبيه بالسارس في مستشفى ووهان المركزي وينصحون بعضهم بارتداء الملابس الواقية، واضطر الدكتور لي للتوقيع على وثيقة الشرطة تقول أنه أخل بالنظام الاجتماعي بشكل خطير وخرق القانون، حتى توفي في السابع من فبراير الماضي.
ليس لي وينليانج فقط.. استمرار تعديات الشرطة الصينية على الناشطين بسبب كورونا
ليس لي وينليانج فقط.. استمرار تعديات الشرطة الصينية على الناشطين بسبب كورونا
ليس لي وينليانج فقط.. استمرار تعديات الشرطة الصينية على الناشطين بسبب كورونا
ليس لي وينليانج فقط.. استمرار تعديات الشرطة الصينية على الناشطين بسبب كورونا
ليس لي وينليانج فقط.. استمرار تعديات الشرطة الصينية على الناشطين بسبب كورونا
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