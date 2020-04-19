مسافات آمنة وغرف تعقيم ذاتي وكمامات مجانية.. إجراءات وقائية مشددة من البرلمان ضد كورونا

تتوجه أنظار المصريين نحو مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بعد غدًا الثلاثاء، لاستئنافه عقد الجلسات العامة، من أجل مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الهامة والمطلوبة لدعم البيئة التشريعية لكافة القرارات التنفيذية التى اتخذتها القيادة السياسية خلال الأونة الأخيرة فى إطار مواجهتها الشاملة لانتشار فيروس كورونا، والتى تضمنت العديد من الجهود المخلصة والصادقة نحو استهداف الحفاظ علي صحة وسلامة المواطن، مع تحقيق استقرار العمل ومواصلته فى ضوء الإجراءات والتدابير المطلوبة.

التشريعات المنتظرة

التشريعات المنتظر مناقشتها بجلسات البرلمان والمقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء، وإن كانت تستهدف دعم البيئة التشريعية لمواجهة كورونا، فإنها تستهدف أيضا دعم المواطن المصري، علي مستوي العلاوات المنتظر تطبيقها منتصف العام الجاري، وأيضا حسم إشكالية العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، ودعم قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير عدد من الحوافز من أجل تعميقها، بالإضافة إلي العديد من الضوابط والإجراءات التى تستهدف مساندة الأنشطة الإقتصادية والصناعية والضريبية والتجارية.

مسؤولية أمانة النواب

استئناف الجلسات للبرلمان، جاء بعد تأجيلات تمت فى الوقت الماضي، حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، إلا أنه مع أهمية هذه التشريعات كان التبكير فى الانعقاد، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وهو الأمر الذي وضع على عاتق الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، مسؤولية أكبر فى توفير كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بأروقة المجلس، فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وفق تكليفات وتوجيهات رئيس المجلس د. علي عبد العال للأمانة العامة، حيث إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع المترددين على المجلس.

استكمال الجهود باتخاذ التدابير

الخطوات والتدابير التي عملت علي تطبيقها الأمانة العامة استعدادًا لهذه الجلسات فى ضوء هذه التحديات، هي استكمال لجهود سابقة بذلتها الأمانة منذ بداية مارس الماضي، حيث تطبيق كافة التدابير والإجراءات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية للمواجهة، ومن ثم عملت الدولة المصرية، على تطبيقها من تخفيف العمالة وإلغاء البصمة، وأعمال تطهير وتعقيم يومي لجميع القاعات والاجتماعات، مع التوعية اللازمة لكل المترددين على المجلس، وإجراء الكشف الخاص بالحرارة بأنهم، وطوارئ مستمرة بالقطاع الطبي للتعامل مع أي إشكالية.

النجاح فى التحصين

كما تضمنت غيرها من الجهود، التى نجحت فى تحصين المجلس من أي إشكاليات علي مدار الفترة الماضية، إلا أنه مع قرار رئيس المجلس د. علي عبد العال فى التبكير بعقد الجلسات بعد غد الثلاثاء والأربعاء، لحسم عدد من التشريعات الهامة، كان للأمانة العامة عدد من الإجراءات الإضافية لاستكمال الجهود السابقة ومن ثم تتلائم مع حجم النواب والعاملين المنتظر حضوره المجلس يومي الثلاثاء.

التباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة

الإجراءات الاحترازية الإضافية بشأن التباعد الاجتماعي حيث قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وكذلك تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلًا عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، مع توزيع الكمامات على جميع المترددين، مع تركيب غرف التعقيم الذاتي على جميع أبواب المجلس والتى قامت بتوفيرها وزارة الإنتاج الحربي، بالكفاءة المطلوبة، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة بالمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم.

ممرات التعقيم الذاتي وشكر الإنتاج الحربي

وفى هذا الإطار توجه مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بالشكر والتقدير للواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ، على سرعة الاستجابة وتلبية مطالب البرلمان فى توفير غرف تعقيم وأدوات وقائية رغم ضيق الوقت، لتركيبها على جميع أبواب الدخول للمجلس، ذلك بحسب المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، مشيدًا بنجاح الصناعة الوطنية الفائقة في هذا الخصوص، وأنه توجد رسالتان من وراء هذا الامر، الأولى فى أن العمل مستمر ولن يتوقف في ظل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، و دعم المنتج المحلي واجب وضرورة.

تشريعات كورونا

وتشهد جلسات الثلاثاء والأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد عدد المواد (٧مواد) والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

تعديلات الطوارئ

وتضم المناقشات أيضا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد): يستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، فيما تضم أيضا مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (5 مواد)، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 (4 مواد): في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي.

علاوة يوليو

كما يتضمن مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة (8 مواد): تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريًا اتساقًا ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضًا، وأيضا مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (113 مادة)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (4 مواد)، وأيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

رعاية المريض النفسي

كما تضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 (19 مادة): يهدف هذا المشروع إلى تحقيق غرضين أساسيين وهم سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، و التأكيد على أهمية التخصيص الأكاديمي والاكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي مثل العلاج النفسي والسلوكي وغيره من أنواع العلاجات النفسية لهذا أكد مشروع القانون على ضرورة عقد امتحان لكل من يتقدم على ممارسة المهنة وعلى التعليم المستمر وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية وأيضًا مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي كما حرص مشروع القانون على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.