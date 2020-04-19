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فن

الفنان حسام الحسيني ينعى خالته

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:44 م
حسام الحسيني
حسام الحسيني
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آيه عاطف
حرص الفنان حسام الحسيني، إبن الفنانة نهال عنبر، على نعي خالته من خلال حسابه الرسمي على الفيسبوك بكلمات مؤثرة.

قال حسام الحسيني :"البقاء لله توفيت خالتي بهرة عنبر والدة شيرين هشام و ريهام هشام و أخت نهال عنبر و عصام عنبر .. رجاء الدعاء .. لها بالمغفرة و قراءة الفاتحة".

يذكر أن اعلن اشرف زكي نقيب الممثلين ، عن وفاة بهيرة شقيقة الفنانة نهال عنبر ، بعد  صراع مع المرض في احد مستشفيات القاهرة. 

ومن المقرر تشيع جثمان الراحلة بعد صلاة العصر ودفنها في مدافن العائلة في مدينة السادس من أكتوبر. 

وستتلقى عائلة الفنانة نهال عنبر العزاء في مدافن الاسرة بسبب منع اقامة عزاء في المساجد خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا. 
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