الفنان حسام الحسيني ينعى خالته

لها بالمغفرة و قراءة الفاتحة".





ومن المقرر تشيع جثمان الراحلة بعد صلاة العصر ودفنها في مدافن العائلة في مدينة السادس من أكتوبر.





وستتلقى عائلة الفنانة نهال عنبر العزاء في مدافن الاسرة بسبب منع اقامة عزاء في المساجد خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن اعلن اشرف زكي نقيب الممثلين ، عن وفاة بهيرة شقيقة الفنانة نهال عنبر ، بعد صراع مع المرض في احد مستشفيات القاهرة.